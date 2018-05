Foto: The Nation

PATTAYA: Die Polizei hat zwei Nigerianer festgenommen, denen ATM-Kartenbetrug und „romantischer Betrug“ zu Lasten von thailändischen Frauen vorgeworfen wird.

Die 28 und 30 Jahre alten Männer sollen einer Bande angehören. Pattayas Polizeichef Oberst Wichai Krobphet sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, seine Beamten hätten Werkzeuge zum Kopieren von Karten, gefälschte ATM- und Kreditkarten sowie gefälschte Personalausweise sichergestellt. Die Afrikaner hatten Kontakte zu Frauen aufgenommen und Überweisungen auf ihr Konto erschlichen. Die Polizei überwachte schlussendlich das Konto und nahm die beiden Männer fest, als diese an einem Geldautomaten der Kasikorn Bank an der Soi Arunnothai Geld abheben wollten. Die beiden behaupteten, sie seien von einem anderen Nigerianer angeheuert worden, Geld abzuheben und es dann gegen eine Provision von 5 Prozent auf das Konto des Mannes zu überweisen. Sie hätten bisher über eine Million Baht auf dieses Konto transferiert.