Von: Björn Jahner | 03.07.22

BANGKOK: Die beiden neuen Monorail-Linien „Yellow Line“ und „Pink Line“ werden voraussichtlich im Oktober den Probebetrieb aufnehmen, der Teilbetrieb wird Anfang nächsten Jahres beginnen.

Verkehrsminister Saksayam Chidchob erklärte, dass die Einschienenbahn an einem noch nicht festgelegten Termin zwischen Januar und März 2023 in Betrieb gehen wird. Die „Yellow Line“ wird Pendler zwischen Lat Phrao in Bangkok und Samrong in Samut Prakan über insgesamt 23 Stationen befördern, während die „Pink Line“ Khae Rai in Nonthaburi mit dem Bezirk Min Buri über die Ram Intra Road und 30 Stationen verbinden wird.

Nach Angaben von Verkehrsminister Saksayam ist die „Yellow Line“, die 49 Milliarden Baht kostet, zu 93 Prozent fertiggestellt, während die „Pink Line“, die 52,6 Milliarden Baht kostet, zu 88,5 Prozent fertiggestellt ist.

Auf der Grundlage von Informationen aus dem Jahr 2016 schätzten die Verkehrsbeamten, dass die Zahl der Fahrgäste pro Strecke im ersten Betriebsjahr zwischen 190.000 und 200.000 liegen wird, wobei die Fahrpreise zwischen 14 und 42 Baht liegen dürften.

Minister Saksayam erklärte, dass das Ministerium für Schienenverkehr die Tarifstruktur mit dem Bahnbetreiber neu bewerten werde. Er fügte hinzu, dass das Ministerium mit den Betreibern anderer Nahverkehrssysteme verhandeln werde, um Pendlern, die zwischen verschiedenen Strecken umsteigen, günstige Preise zu ermöglichen.

Die „Yellow Line“ und „Pink Line“ sind Teil des Masterplans für den öffentlichen Nahverkehr der Metropolregion Bangkok, der bis 2029 ein öffentliches Nahverkehrsnetz für den Primär- und Sekundärverkehr aufbauen soll. Beide Systeme werden von der Thailand Mass Rapid Transit Authority verwaltet.

Obwohl sich die Arbeiten an beiden Projekten aufgrund des Covid-19-Ausbruchs verzögert haben, wurden die Beamten beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Systeme nach einem universellen Design mit leicht zugänglichen Ein- und Ausstiegsstellen gebaut werden.