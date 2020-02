Von: Redaktion DER FARANG | 25.02.20

BANGKOK: Gesundheitsbehörden haben am Dienstag zwei neue Coronavirus-Fälle in Thailand bestätigt. Damit stieg die Zahl der gemeldeten infizierten Menschen auf 37.

Der erste Fall ist ein 31-jähriges thailändisches Hausmädchen, das mit einer Lungenentzündung in das Rajavithi-Krankenhaus eingeliefert wurde. Ein Familienmitglied war kürzlich nach China gereist, sagte der Staatssekretär im Gesundheitsministeriums Sukhum Karnchanapimai. Der zweite Fall betrifft einen 29-jährigen Thai, der eng mit chinesischen Touristen zusammengearbeitet hatte. Er bekam hohes Fieber und Husten und wurde zum Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute gebracht.



In der Zwischenzeit wurde eine weitere 32-jährige chinesische Touristin in Krabi entlassen. Sie war nach Thailand gekommen, bevor China die Schließung des Flughafens Wuhan veranlasst hatte Von den jetzt 37 gemeldeten Covid-19-Infizierten sind 22 nach Hause zurückgekehrt, 15 werden noch in Hospitälern behandelt.



Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit der Vereinigten Arabischen Emirate hat es seinen Bürgern aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Covid-19-Ausbruchs untersagt, nach Thailand zu reisen. Und Kuwait setzt alle Flüge nach und von Thailand aus.