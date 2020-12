CHONBURI: Gouverneur Pakarathorn Thienchai hat am Freitag zwei weitere Coronavirus-Fälle in der Provinz bestätigt. Damit steigt die Zahl der neuen Fälle auf drei.

Bei den zwei Patienten handelt es sich um Händler aus Chonburi und dem Bezirk Banglamung, die am 2. Dezember den Seafood-Markt in Samut Sakhon besucht hatten, von dem der neuerliche Virenausbruch ausging. Ihre Infektion ist nach Angaben des Gouverneurs asymptomatisch, beide zeigen äußerlich keine Anzeichen einer Krankheit. 21 Personen hatten mit dem Händler aus Chonburi engen Kontakt, neun mit dem Mann aus Banglamung. Alle wurden inzwischen negativ auf das Virus getestet. In der Provinz wurden weiter alle Wanderarbeiter getestet, sie haben sich nicht infiziert. Pakarathorn versichert der Bevölkerung, sie könnte sich sicher fühlen. Die Situation sei unter Kontrolle, deshalb gebe es auch keine Schließung von Entertainment-Betrieben.