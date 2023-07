Von: Björn Jahner | 28.07.23

Foto: The Nation

CHIANG RAI/SUPHANBURI: Die Bewerbungen von Chiang Rai und Suphanburi für die Aufnahme in das Unesco Creative Cities Network (UCCN) wurden angenommen, und die UN-Organisation wird ihre Entscheidung über die Aufnahme der Hauptstädte der beiden Provinzen in das Netzwerk im Oktober dieses Jahres bekanntgeben, bestätigte ein hoher Beamter.

Atikhun Kongmee, Direktor der Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Dasta), sagte, dass ein UCCN-Komitee kürzlich die Bewerbungen der beiden Provinzen für die Aufnahme in das Netzwerk in diesem Jahr angenommen hat.

Chiang Rai bewarb sich als Stadt des Designs und Suphanburi als Stadt der Musik um die Aufnahme in das UCCN, informierte Khun Atikhun.

Das UCCN ist ein Vorzeige-Städteprogramm der Unesco. Es wurde 2004 ins Leben gerufen, um die Zusammenarbeit zwischen Städten zu fördern, die Kultur und Kreativität zu strategischen Triebkräften einer nachhaltigen Stadtentwicklung gemacht haben. Im vergangenen Jahr hatten sich fast 300 Städte aus rund 90 Ländern dem Netzwerk angeschlossen.

Das UCCN deckt sieben kreative Bereiche ab:

Kunsthandwerk und Volkskunst Design Film Kulinarik Literatur Medienkunst Musik

Zwei thailändische Provinzhauptstädte sind bereits Mitglied des Netzwerks. Sukhothai wurde im Jahr 2019 als Stadt des Kunsthandwerks und der Volkskunst aufgenommen und Phetchaburi im Jahr 2021 als Stadt der Gastronomie. Der Beitritt zum Netzwerk bringe den beiden Städten internationale Anerkennung und erhöhe die Zahl der Touristen, die sie besuchen, betonte Khun Atikhun.

Suphanburi: Stadt der Musik. Foto: The Nation

Dasta reichte in diesem Jahr Bewerbungen für Nan, Suphanburi und Chiang Rai ein, um dem UCCN beizutreten, aber die Bewerbung von Nan als Stadt des Handwerks und der Volkskunst wurde nicht angenommen, sagte er. Laut Khun Atikhun habe Dasta mit Beamten aus Chiang Rai und Suphanburi an deren Anträgen auf Aufnahme in das UCCN gearbeitet.

Ein Unesco-Ausschuss stimmte zu, dass die beiden Provinzen Maßnahmen ergriffen und Vorschläge für ihre Hauptstädte entwickelt hatten, um die Kriterien für die Aufnahme in das UCCN zu erfüllen, und ihre Anträge wurden angenommen.

Im Rahmen der Vorbereitungen auf den Beitritt zum UCCN arbeitete Dasta mit den beiden Provinzregierungen zusammen, um Fünf-Jahres-Fahrpläne für die Entwicklung der Nachhaltigkeit und die Förderung des Interesses der lokalen Bevölkerung in den jeweiligen Hauptstädten zu erstellen.

Chiang Rai: Stadt des Designs. Foto: The Nation

Der Fahrplan für Suphanburi legt den Schwerpunkt auf lokale Musiktalente. Traditionelle Musik ist Teil des täglichen Lebens in Suphanburi, und der Fahrplan zielt darauf ab, mehr lokale Musiker auszubilden, um die traditionelle Musik zu erhalten.

In Chiang Rai gibt es viele Künstler, die sich auf das historische Lanna-Design spezialisiert haben. Sie haben ihre Fertigkeiten in Malerei, Bildhauerei und Architektur auf der Grundlage lokaler Weisheiten weitergegeben, erläuterte Khun Atikhun. Der Fahrplan wird diese Designfähigkeiten durch eine Reihe von Aktivitäten fördern, die es lokalen Künstlern ermöglichen, Ideen auszutauschen und sie mit internationalen Künstlern zusammenzubringen.