SONGKHLA: Zwei wegen einer Reihe von Raubüberfällen gesuchte mutmaßliche Aufständische wurden am Sonntagabend von Regierungstruppen im Bezirk Jana getötet. Ihnen wird u.a. ein Überfall auf ein Goldgeschäft im vergangenen Jahr zur Last gelegt, bei dem sie Goldschmuck im Wert von 60 Millionen Baht erbeuteten.

Aufgrund eines Hinweises, dass sich vier mutmaßliche Separatisten auf zwei Motorrädern am Sonntagabend in Ban Krong E-dum im Bezirk Thepa aufhielten, nahmen Sicherheitskräfte die Verfolgung auf. Die Verdächtigen entkamen zum Strand. Nach einem Schusswechsel im Bezirk Jana wurde ein 39-jähriger Mann tot aufgefunden.

Eine zweite Leiche eines 40 Jahre alten Mann wurde am Montagmorgen am Strand, etwa 100 Meter entfernt, gefunden. Er soll für zahlreiche gewalttätige Anschläge und für Raubüberfälle auf ein Autohaus im Bezirk Na Thavee am 16. August 2017 und auf einen Goldladen im selben Bezirk am 24. August vergangenen Jahres verantwortlich sein. Der Mann soll auch an dem Angriff auf einen Außenposten in der Provinz Pattani am 24. Juli vergangenen Jahres beteiligt gewesen sein, bei dem vier Freiwillige der Sicherheitskräfte erschossen wurden.