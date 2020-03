Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.20

BANGKOK/PATTAYA: Ein chinesischer Dolmetscher behauptet, er sei dazu verleitet worden, für fast zwei Millionen Baht minderwertige Gesichtsmasken zu kaufen.

Der 27-jährige chinesische Staatsbürger teilte der „Bangkok Post“ mit, sein Chef in China habe ihn gebeten, Gesichtsmasken zu kaufen. Sie sollten an Thais gespendet werden, die das Risiko hätten, an Covid-19 zu erkranken. Ein chinesischer Mann stellte ihn einem Agenten für Gesichtsmasken in einem Hotel im Bangkoker Stadtteil Don Mueang vor. Der Agent zeigte dem Dolmetscher Gesichtsmasken, die Standard waren. Der Agent lehnte es allerdings ab, alle Masken zu zeigen, bevor er das Geld erhalten sollte. Der Chinese zahlte 1.075.000 Baht und weitere 700.000 Baht auf zwei Bankkonten ein und gab dem Agenten 100.000 Baht als Maklergebühren.

Nachdem das Geld überwiesen worden war, holte der Dolmetscher die Kisten mit den Gesichtsmasken ab. Dabei stellte er fest, dass die Ware stank sowie minderwertig und mit Pilzen kontaminiert war. Der Chinese forderte sein Geld zurück, aber der Agent lehnte ab und sagte, er könne zur Polizei gehen. Der Dolmetscher, der in Pattaya einen Zimmerservice betreibt, reichte am 7. Februar Klage bei der Polizei in Don Mueang ein.