Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.19

CHIANG RAI: Nach einer Verfolgungsjagd beschlagnahmte die Polizei am Freitag im Bezirk Mae Sai nahe der Grenze zu Myanmar auf der Ladefläche eines Pick-ups zwei Millionen Methamphetamin-Pillen.

Beamte hatten das Fahrzeug gegen 23 Uhr in der Gemeinde Sri Muang Chum stoppen wollen. Doch der Pick-up-Fahrer gab Gas, gefolgt von Polizeifahrzeugen. Nach drei Kilometern verlor der Fahrer des Pick-ups in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem Polizeiauto, bevor es in einem Straßengraben landete. Bei dem Zusammenprall wurde ein Polizist verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-jährige Pick-up-Fahrer wurde festgenommen. Auf der Ladefläche fanden Beamte 20 Säcke mit Yaba-Pillen im Gesamtwert von 20 Millionen Baht. Jetzt versucht die Polizei, die Hintermänner des Drogenhandels ausfindig zu machen.