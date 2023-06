Zwei Millionen Dollar bei Auktion für «Star Wars»-Kleid erwartet

Von: Redaktion (dpa) | 27.06.23

LOS ANGELES: Der schwarze Anzug von Darth Vader oder ein weißes Kleid von Prinzessin Leia: Fans der «Star Wars»-Filme können die Kostüme ihrer Helden nun ersteigern. Die weiße Robe, die Leia 1977 im ersten «Star Wars»-Film «Eine neue Hoffnung» trug, wird am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles versteigert. Erwartet wird laut dem Unternehmen «Propstore», das Film- und TV-Requisiten und Kostüme verkauft und die Auktion organisiert, dass das Kleid bis zu zwei Millionen US-Dollar (ca. 1,8 Millionen Euro) einbringt. Das Startgebot liegt bei 500.000 Dollar (458.000 Euro). Bisher wurde laut «Propstore» ein Gebot über 750.000 Dollar (687.000 Euro) abgegeben.

Das weiße Kleid, das die Schauspielerin Carrie Fisher als Prinzessin Leia in der Schlussszene in dem Film trug, galt schon lange als verschollen, berichtete die «New York Times». Kürzlich wurde es demnach allerdings auf einem Dachboden im Haus eines Filmcrew-Mitglieds in London gefunden.

Das Kleid gehört zu Requisiten und Kostümen im Wert von mehr als 12 Millionen Dollar, die bei der Auktion versteigert werden. Fans können unter anderem das Original-Kostüm von Harry Potter aus dem zweiten Film für geschätzte 75.000 bis 150.000 Dollar ergattern. Für das bekannte «Batpod», das Motorrad aus den Batman-Filmen, sollen bis zu zwei Millionen Dollar gezahlt werden. Auch ein Schild aus dem Film «Troja» aus dem Jahr 2004, das Brad Pitt in der Hauptrolle des Achilles trug, gehört zu den Angeboten der Auktion.