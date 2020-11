Zwei Menschen brutal getötet - Kein Terror

Verwandte gedenken während einer Zeremonie für die Opfer des jüngsten Angriffs auf die Basilika Notre-Dame de Nice in Nizza. Foto: epa/Valery Hache

NANTES: Ein Mann attackiert in einer westfranzösischen Kleinstadt Menschen. Ermittler suchen nach dem Motiv eines Tatverdächtigen. Im Land herrscht wegen Terrorwarnung viel Nervosität.

Ein Angreifer hat im westfranzösischen Cholet zwei Männer auf offener Straße getötet und eine Frau schwer verletzt. Ein 35-Jähriger wurde festgenommen und sei geständig, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Ermittler haben keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund der Angriffe.

Bei dem Angriff in der Stadt südöstlich von Nantes attackierte ein Mann am Samstag zunächst ein älteres Ehepaar: Ein 83-Jähriger starb, seine 81-jährige Frau wurde schwer verletzt. Bei einem weiteren Angriff in dem Hochhausviertel wurde ein Mann im Alter von etwa 50 Jahren getötet, wie die Agentur berichtete.

Der Tatverdächtige griff seine Opfer wohl mit einem stumpfen Gegenstand an - Annahmen, dass es sich um einen Hammer handelte, wurden zunächst nicht bestätigt, berichtete die Regionalzeitung «Ouest France» auf ihrer Internetseite.

In Frankreich gilt wegen mehreren mutmaßlich terroristisch motivierten Gewalttaten mit mehreren Toten die höchste Terrorwarnstufe. Erst Ende Oktober hatte ein Angreifer im südfranzösischen Nizza drei Menschen in einer Kirche getötet.