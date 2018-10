BANGKOK: Die Immigration hat zwei Männer verhaftet, die ein YouTube-Video mit einer gefälschten Nachricht auf ihren Computer heruntergeladen hatten.

In dem Video-Clip hieß es, die thailändische Regierung habe die Quote der Touristenvisa wegen Mangels an Visa-Papier für chinesische Staatsangehörige reduziert. Der Clip beschuldigte zudem die thailändischen Flughafenangestellten, Bestechungsgelder zwischen 200 und 300 Baht von chinesischen Touristen zu erpressen, um Visa bei der Ankunft zu bekommen.

Immigration-Leiter Generalmajor Surachet Harparn sagte, die beiden Männer seien wegen der Verbreitung von Online-Fake-News angeklagt worden, weil sie den Videoclip Anfang des Monats auf ihre Facebook-Accounts gepostet hätten. „Bevor Sie Informationen veröffentlichen oder teilen, überprüfen Sie bitte direkt an der Quelle", erklärte Generalmajor Surachet. Er fügte hinzu, das Teilen falscher Informationen könne die Sicherheit und Wirtschaft des Landes schädigen. Beide Verdächtigen müssen mit bis zu fünf Jahren Gefängnis und einer Höchststrafe von 100.000 Baht rechnen. Der Besitzer des YouTube-Accounts, der den Clip aus dem Chinesischen übersetzt und im Dezember veröffentlicht hatte, wurde beschuldigt, gefälschte Informationen nach dem Computer-Verbrechen-Gesetz importiert zu haben. Die chinesischen Behörden werden laut Surachet die Verantwortlichen für die Veröffentlichung der gefälschten Informationen strafrechtlich verfolgen.