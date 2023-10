Von: Björn Jahner | 03.10.23

BANGKOK: Thailändische Beamte versuchen, zwei verweste Leichen zu identifizieren, die zusammen mit dem T-Shirt einer philippinischen Burschenschaft in einem von den Philippinen nach Bangkok verschifften Container gefunden wurden.

Beamte des Inland-Containerdepots im Unterbezirk Klong Sam Prawet des Bangkoker Bezirks Lat Krabang fanden die Leichen, als sie den Container öffneten, um ihn zu reinigen.

Oberstleutnant Trairong Chaichana, stellvertretender Kommandeur der Bahnpolizei, eilte zusammen mit der Kriminalpolizei und Beamten der Ruamkatanyu-Stiftung zum Tatort.

Die Beamten sagten, dass die Leichen bis zur Unkenntlichkeit verwest waren und dass sie keine Ausweispapiere bei sich hatten.

Die Gerichtsmediziner am Fundort konnten das Geschlecht der Leichen nicht bestimmen und auch nicht sagen, ob es sich um thailändische Arbeiter handelte oder nicht.

Eine Leiche wurde mit einem rosafarbenen Tank-Top und einer rosafarbenen Hose gefunden, die andere Leiche trug Shorts und kein Hemd. In der Nähe wurde ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Alpha Kappa Rho, Vincit Omnia Veritas“ gefunden.

Der Container wurde am 24. September 2023 von den Philippinen verschifft und kam am 28. September 2023 im Tiefseehafen von Laem Chabang an. Er wurde am Montag (2. Oktober 2023) um 05.00 Uhr morgens an das ICD-Depot geschickt.

Alpha Kappa Rho ist eine internationale Burschenschaft, die am 8. August 1973 auf den Philippinen gegründet wurde. Sie ist eine der größten Burschenschaften auf den Philippinen und hat weltweit über 2 Millionen Mitglieder. Ihr Motto lautet „Vincit Omnia Veritas“, was so viel bedeutet wie „Die Wahrheit besiegt alles“.