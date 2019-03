Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Immigration hat zwei auf dem Flughafen Suvarnabhumi tätige Beamte aus dem Staatsdienst entlassen, weil sie Reisedokumente abgestempelt hatten, von denen sie wussten, dass sie gefälscht waren.

Nach Angaben des Leiters der Immigration, Generalleutnant Surachate Hakparn, haben die Beamten 30 dieser Straftaten gestanden. Die Behörde kam den beiden Mitarbeitern über die Festnahme eines 22-jährigen Mannes aus Kamerun auf die Spur, der am Grenzübergang Songkhla wegen gefälschter Visa festgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die beiden 36 und 38 Jahre alten Beamten den Ausländer in das Kontrollsystem der Immigration aufgenommen hatten, ohne dass der Kameruner eingereist war. An Fälschungen und Betrug hat eine 37-jährige Thai teilgenommen, die ihren Kunden für 50.000 Baht gefälschte Dokumente besorgte.

Surachate berichtete weiter, seit Oktober letzten Jahres seien fünf Beamte der Immigration festgenommen worden, drei auf dem internationalen Flughafen Don Mueang und die letzten zwei am Flughafen Suvarnabhumi. Zudem wurden 37 Komplizen festgesetzt. Die Visa von rund 200 Ausländern werden widerrufen.