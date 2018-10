Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.18

BANGKOK: Ein Kambodschaner und ein armamputierter Vietnamese wurden am Mittwochmorgen in der Arrestzelle der Immigration tot aufgefunden.

Laut Oberst Kamolpop Dissayabutr, stellvertretender Inspektor der Polizeiwache Thung Mahamek, wurden in der Zelle im Erdgeschoss der Haftanstalt 15 Ausländer festgehalten. Die 55 bzw. 72 Jahre alten Männer wurden in Schlafposition in der Zelle gefunden. Der Kambodschaner wurde in Nakhon Pathom und der Vietnamese in Nakhon Si Thammarat festgenommen. Beide waren wegen illegaler Einreise in das Königreich angeklagt worden. Ein Häftling, der in dem selben Raum wie die beiden Männer lag, sagte der Polizei, er sei in der Nacht aufgestanden, um die Toilette zu benutzen, und habe bemerkt, dass die beiden nicht atmeten, also habe er die Beamten alarmiert. Die Leichen wurden zur Autopsie in das Chulalongkorn Hospital gebracht. Laut dem Immigration-Leiter Surachate Hakparn sollen die beiden Männer an Lungenentzündung gestorben sein. Der Vietnamese litt zudem an Herzbeschwerden und Tuberkulose.