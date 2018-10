Zwei Guineer sollen Frauen betrogen haben

THAILAND: Zwei Männer aus Guinea in Westafrika wurden wegen des Verdachts der Zugehörigkeit zu einer Betrügerbande festgenommen, die thailändische Frauen in Millionenhöhe betrogen haben sollen.

Der Leiter der Immigration, Generalmajor Surachate Hakparn, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, die beiden 31 bzw. 37 Jahre alten Afrikaner hätten Frauen in verschiedenen Landesteilen getäuscht. So in den Provinzen Chanthaburi, Khon Kaen, Loei, Krabi, Surat Thani und Surin. Beide Guineer hatten ihre Aufenthaltsgenehmigung überzogen.