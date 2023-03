Von: Björn Jahner | 16.03.23

Foto: Royal Hua Hin Golf Course

HUA HIN: Der Royal Hua Hin Golf Club, Thailands erster Golfplatz, feiert in diesem Jahr sein 99-jähriges Bestehen und hat im Laufe seiner Geschichte viele professionelle Veranstaltungen ausgerichtet und große thailändische Golfer hervorgebracht.

Da der Countdown für das hundertjährige Bestehen im Jahr 2024 begonnen hat, wurden für März und April dieses Jahres zwei große Veranstaltungen angekündigt.

Vom 22. bis 25. März 2023 findet die Hua Hin Championship statt, gefolgt von der Royal Hua Hin Thailand Championship 2023 by MENA Tour, die vom 24. bis 27. April 2023 ausgetragen wird und mit einem Preisgeld von 75.000 US-Dollar dotiert ist.





Die MENA (Middle East and North Africa) Tour ist eine in Dubai ansässige Golftour, die seit 2016 von den Official World Golf Rankings anerkannt ist. Die 2011 ins Leben gerufene MENA Tour veranstaltet vor allem Veranstaltungen im Nahen Osten, Nordafrika und Asien und bietet Spielern die Möglichkeit, sich für die Asian Tour und die Asian Development Tour zu qualifizieren.