Der Rarattanakorn Market an der Thepprasit Road. Foto: Privat

PATTAYA: Behörden haben zwei Frischmärkte bis zum 1. August geschlossen. Es sind der Rattanakorn Market und der Rai Wanasin Market in Nongprue. Unter den Beschäftigten wurden mehrere Covid-19-Infektionen festgestellt.

Die Provinz Chonburi, zu der die Stadt Pattaya gehört, meldete am Dienstagmorgen zwei weitere Covid-19 Todesfälle und 884 Neuinfektionen, ein neuer Tageshöchstwert. Auf Sri Racha entfielen 242 Fälle, auf die Stadt Chonburi 206 und auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 201. Vom 24. bis 27. Juli gab es in der Provinz 662, 795, 867 und 884 neue Infizierte. Die Infektionen brachten die Gesamtzahl seit dem Beginn der dritten Viruswelle Anfang April auf 21.660 Fälle bei 102 Toten.

Von den neuen Patienten haben sich 274 bei Familienmitgliedern und 130 bei Kollegen angesteckt. 55 Infektionen stammten aus sechs Clustern: ein Bauarbeiterlager im Bezirk Koh Chan (17), zwei Arbeitsplätze im Bezirk Phanat Nikhom (14, 3), das Unternehmen Vandapac Co in der Stadt Chonburi (11) und zwei Arbeitsplätze in Chonburi (6, 4). Weitere zwei Personen fingen sich das Virus im Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach ein.