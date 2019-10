STRAßBURG (dpa) - Im Rahmen von Ermittlungen zum Attentat auf den Straßburger Weihnachtsmarkt sind in Frankreich zwei Menschen vorläufig festgenommen worden. Justizkreise bestätigten die Festnahmen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Medienberichten zufolge handelte es sich um eine 17-Jährige und einen 30 Jahre alten Mann. Der Mann sei bereits wegen anderer Vergehen in der Elsass-Metropole inhaftiert, berichtete die Zeitung «Le Parisien».

Die festgenommene Minderjährige gilt nach Angaben der Zeitung als radikalisiert. Die Ermittler erhofften sich von den Verdächtigen Hinweise auf die Radikalisierung des islamistischen Attentäter Chérif Chekatt, wie «Le Parisien» berichtete.

Der Anschlag in Straßburg am 11. Dezember 2018 riss fünf Menschen aus dem Leben, mehrere wurden verletzt. Der polizeibekannte Extremist Chekatt wurde zwei Tage später in der elsässischen Grenzstadt bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Chekatt bekannte sich zu der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Ermittler fanden nach der Tat einem USB-Stick mit einem Treueeid für den IS.