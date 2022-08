NAKHON RATCHASIMA: Glück im Unglück hatten zwei Einheimische, die am Sonntagabend mit ihren Fahrzeugen in eine große Grube gestürzt waren, die für die Verlegung von Drainagerohren auf der Mitraphap (Friendship) Highway im Bezirk Sung Noen in Richtung Nakhon Ratchasima ausgehoben worden war. Sie erlitten mehrere Verletzungen.

Der Bezirksleiter von Sung Noen räumte ein, dass die Beleuchtung schlecht war, und in Folge der beiden Unfälle wurden bessere Warnhinweise angebracht, um eine Wiederholung zu verhindern.

Die Unfälle ereigneten sich in der Gegend von Ban Rai Khok Sung um 21.30 Uhr auf der örtlichen Straße neben der Autobahn. Ein Mann in einem Pick-up erlitt mehrere Verletzungen, ebenso wie eine Frau in einem Auto, die sich u.a. das rechte Bein brach.

Beide Personen aus dem Bezirk Sikhio wurden nach der Erstversorgung am Unfallort durch die Rettungskräfte in das Sung-Noen-Krankenhaus gebracht.

Report des thailändischen Nachrichtenportals „Naew Na“ inspizierten die Unfallstelle und fanden Absperrungen vor, die 500 Meter vor und 300 Meter nach der Unfallstelle errichtet worden waren. Es gab blinkende Solarleuchten.

Die Rettungskräfte sagten, dass zum Zeitpunkt des Unfalls die Beleuchtung schlecht war und die Absperrung nur 5 bis 6 Meter von dem 2,7 Meter tiefen und 2mx6m breiten Loch entfernt war.

Für jeden, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, resultierte daraus ein hohes Unfallpotenzial, erklärten sie.

Vier verschiedene Bauunternehmen arbeiten an vier verschiedenen Stellen an der Verbesserung des Drainagesystems auf der Autobahn.

Der Bezirksleiter von Sung Noen Phaitoon Mahacheunjai und der Polizeichef der Provinz Generalmajor Pornchai Nuanchai waren ebenfalls vor Ort und trafen sich mit anderen Beamten und Vertretern der Baufirmen.

Khun Phaitoon räumte ein, dass die Beleuchtung unzureichend gewesen sei. Er fügte hinzu, dass nun auch Sandhaufen aufgeschüttet worden seien, um eine Wiederholung zu verhindern. Die örtliche Straße wird vier Monate lang gesperrt sein, da die Arbeiten in dem Gebiet fortgesetzt werden.

Die verantwortlichen Bauunternehmer helfen den Betroffenen und werden den Opfern die erforderliche Entschädigung zahlen.