Von: Björn Jahner | 13.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Unter den mehr als 4.000 Elefanten in Thailand kommt zwei von ihnen eine ganz besondere Ehre zu: Beide wurden durch künstliche Befruchtung geboren, um die Art zu schützen und die Artenvielfalt des Landes zu erhalten.

Nach Angaben des Ministeriums für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz lebten am 9. März dieses Jahres zwischen 4.013 und 4.422 Elefanten in 91 Nationalparks, Wildtierschutzgebieten und Nichtjagdgebieten in ganz Thailand.

Die Zerstörung des Lebensraums und unzureichende Nahrungsquellen hatten jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Elefanten und ließen ihre Zahl sinken.

Aus diesem Grund wurde 2002 ein Projekt zum Einfrieren von Elefantensperma für die künstliche Befruchtung ins Leben gerufen.

Im Rahmen dieses Projekts, das in Zusammenarbeit mit der Organisation des Zoologischen Parks, der Veterinärmedizinischen Fakultät der Kasetsart-Universität und dem Thai Elephant Conservation Centre durchgeführt wurde, wurden zwei Elefanten durch künstliche Befruchtung geboren – Plai Prathom Somphop und Saen Rak.

Das Männchen, Plai Prathom Somphop, wurde am 7. März 2007 geboren, etwa zwei Jahre nachdem seine Mutter, Phang Chord, am 8. und 10. Juni 2005 künstlich befruchtet wurde.

Foto: The Nation

Der Elefant wurde von Seiner Majestät König Bhumibol dem Großen am 6. Oktober 2009 getauft. Er trägt auch den Spitznamen „AI“, was auf seinen Status als erster durch künstliche Befruchtung geborener Elefant in Thailand hinweist.

Plai Prathom Somphop spielte eine wichtige Rolle, als er 29 Elefanten anführte, die an der Trauerzeremonie für den Tod Seiner Majestät König Bhumibol des Großen am 31. Oktober 2016 teilnahmen. Er ist jetzt 16 Jahre alt und lebt im Thai Elephant Conservation Centre in Lampang.

Das Weibchen Saen Rak wurde am 8. Oktober 2018 geboren, etwa zwei Jahre nachdem seine Mutter, Pang Chim, am 26. und 28. Dezember 2016 künstlich befruchtet wurde.

Foto: The Nation

Der Khao Kheow Open Zoo in Chonburi feierte kürzlich den fünften Geburtstag des Elefanten mit einer großen Torte aus Gemüse und Früchten wie Banane, Zuckerrohr, Mais, Wassermelone, Guave, Drachenfrucht, Karotte, Kürbis und Grasbüschel.

Der Zoo erlaubte es den Touristen, insbesondere den Kindern, Saen Rak, dessen Name auf Thailändisch „Geliebter“ bedeutet, einen Geburtstagswunsch zu übermitteln.

Das Projekt wird mit anderen geschützten Arten fortgesetzt, wie dem Östlichen Saruskranich, dem Breitmaulnashorn, dem Tapir, dem Fea-Muntjac, dem Serow, dem Nebelparder, der Marmorkatze, der Fischkatze, der Asiatischen Goldkatze und der Gorale.

Ziel ist es, das weitere Aussterben von Tieren in Thailand zu verhindern, wo bereits der Schomburgk-Hirsch, das Javanische Nashorn, das Sumatra-Nashorn und das Kouprey verschwunden sind.