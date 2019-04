Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.19

BANGKOK: Rizen Energie Co. will vom chinesischen Autobauer BYD EV weitere zwei Elektromodelle importieren und in diesem Jahr über 100 Wagen absetzen. Es sind das MPV e3 und der Minivan T3. Weiter in Thailand angeboten werden soll ein 24-sitziger Minibus.

Im Vorjahr hatte das thailändische Unternehmen 50 EVs an die EV Society Co. verkauft. Sie stehen als Taxis auf dem Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi. Für dieses Jahr ist die Lieferung von weiteren 50 Fahrzeugen als Taxis am Airport Don Mueang geplant. Neben dem BYD für etwa eine Million Baht gibt es in Thailand derzeit nur zwei weitere E-Fahrzeuge: den Leaf von Nissan für 1,9 Millionen Baht und FOMMs Kleinwagen für 600.000 bis 700.000 Baht.