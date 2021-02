Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul. Foto: The Nation

BANGKOK: Am Mittwoch treffen in Thailand nicht nur 200.000 Dosen des chinesischen Sinovac-Impfstoffs ein, sondern auch 117.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs. Diese überraschende Mitteilung machte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Dienstag.

Für die Lieferung durch AstraZeneca fehlte nach Angaben des Ministers allerdings die offizielle Bestätigung von Sophon Mekthon, dem Vorsitzenden des Unterkomitees für das Management des Covid-19-Impfstoffs. Thailand hat 61 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs bestellt, aber die Auslieferung hatte sich durch Produktionsprobleme in Europa verzögert. Am 5. Februar gab Anutin bekannt, dass die ersten 150.000 Dosen stattdessen von einem Hersteller in Asien bezogen werden.

Der in China hergestellte Sinovac-Impfstoff wurde jetzt von der thailändischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen. Die Impfstoffe werden in Bangkok einer Qualitäts- und Sicherheitsprüfung unterzogen. Sie sollen innerhalb von fünf Tagen verteilt werden. Die erste Runde der Impfdosen erhalten 13 Provinzen, darunter die Provinzen der „roten" und „orangen" Zone sowie vier Provinzen, die von wirtschaftlicher Bedeutung sind: die Reiseziele Phuket, Chiang Mai, Chonburi (dazu gehört Pattaya) und Surat Thani (zu dieser Provinz gehört Koh Samui).

Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die Kontakt zu mit Covid-19 infizierten Personen hatten, werden in der ersten Runde geimpft. Zudem haben Menschen über 60 Jahre in der ersten Phase Priorität, ebenso Menschen mit chronischen Krankheiten wie Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen im Stadium 5, Schlaganfall, Krebs, Diabetes und Fettleibigkeit.

Zu den Provinzen, die als erste Dosen des Sinovac-Impfstoffs erhalten, gehören Samut Sakhon (das Epizentrum der Coronavirus-Infektionen), der Westen Bangkoks, Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Prakan, der Bezirk Mae Sot von Tak, Nakhon Pathom, Samut Songkhram und Ratchaburi.