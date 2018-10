BANGKOK: Zwei Chinesen haben aus einer Spendenbox des Wat Krathoom Sua Pla Spendengelder in Höhe von 890 Baht gestohlen.

Die 37 und 39 Jahre alten Männer aus Shanghai bestritten die Straftat, wurden aber von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Ein Mitarbeiter des Tempels hatte der Polizei berichtet, in den Spendenboxen am Schrein Chao Pho Sua sei weniger Geld als üblich. Also legten sich Beamte auf die Lauer. Sie sahen, wie die beiden Chinesen an einer Box verweilten. Einer von ihnen ließ ein kurzes flaches Stück Metall, das mit Klebeband umwickelt und an ein Seil gebunden war, in die Spendenbox und zog es mit daran befestigten Banknoten und Münzen heraus. Die Beamten kamen aus dem Versteck und verhafteten die Diebe.