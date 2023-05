Von: Björn Jahner | 03.05.23

RANONG: Zwei seltene Buckeldelfine wurden kürzlich im Mündungsgebiet des Sai-Dam-Kanals im Nationalpark von Ranong im Süden des Landes gesichtet.

In einem Facebook-Post am Montag, teilte der der Park mit: „Der Buckeldelfin ist als geschützte Art unter dem Wildlife Preservation and Protection Act 2019 kategorisiert.“

Der Buckeldelfin zeichnet sich durch seinen auffälligen Buckel und seine verlängerten Rückenflossen aus. Die Farbe des Delphins variiert je nach Alter, wobei seine dunkelgraue Färbung mit zunehmendem Alter heller wird.

Diese Art lebt normalerweise entlang von Flussufern, Flussmündungen und Mangrovenwäldern in den Tropen. In Thailand ist der Delfin vor der Küste der Provinzen Trat, Rayong, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Krabi und Trang anzutreffen, so das Department of Marine and Coastal Resources.

Der Delfin ist auch in Indonesien, Australien, Südafrika und China heimisch.