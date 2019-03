Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.19

NONG KHAI: Zwei Brüder mit psychischen Problemen wurden am Montagabend von mehreren Angreifern in ihrem Haus zu Tode geprügelt.

Die erst am Dienstag gegen 8 Uhr alarmierte Polizei fand die Brüder, 43 und 42 Jahre alt, mit tödlichen Kopfverletzungen in ihrem Schlafzimmer im Erdgeschoss des Wohnhauses. Ihr 73-jähriger Vater sagte der Polizei, er habe seine Söhne am Montag gegen 20 Uhr vor Schmerzen schreien gehört. Aus Angst um sein eigenes Leben wagte er sich nicht zu rühren. Als er am nächsten Morgen nachschaute, fand er seine beiden Söhne tot vor. Laut Oberst Phuwit Siripanit, Leiter der Polizeistation Phone Pisai, litten die Brüder nach Jahren des Drogenmissbrauchs in jungen Jahren an psychischen Störungen. Die Beamten erfuhren von Nachbarn, dass die Brüder von einem Mann beschuldigt wurden, sein Smartphone gestohlen zu haben. Dieser wird verdächtigt, seine Freunde mitgebracht zu haben, um die Brüder anzugreifen.