Auf der Polizeiwache werden die beiden Streithähne verhört. Foto: The Thaiger / Pattaya News

PATTAYA: Eine handfeste Meinungsverschiedenheit zwischen zwei britischen Freunden endete auf der Polizeiwache mit Bußgeldern von insgesamt 15.000 Baht.

An der Auseinandersetzung auf der Walking Street waren ein Barbesitzer und dessen Kumpel beteiligt. Es setzte Schläge, getroffen wurde auch ein thailändischer Türsteher, der den Streit schlichten wollte. Die Polizei nahm die Streithähne mit auf die Wache. Die Nacht, so berichtet „Pattaya News“, endete mit Umarmungen, Wais und Entschuldigungen. Die beiden Briten mussten jeweils 5.000 Baht für eine Schlägerei in der Öffentlichkeit zahlen, zudem gab es eine weitere Geldstrafe von 5.000 Baht für denjenigen, der den Türsteher getroffen hatte..