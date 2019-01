Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.19

GENF/GODORYA (dpa) - Vor der Küste Dschibutis in Ostafrika sind nach Angaben der UN zwei Boote mit mehr als 130 Migranten an Bord gekentert. Zunächst seien 30 Tote geborgen und 16 Menschen gerettet worden. «Wir erwarten aber, dass die Zahl der Todesopfer sehr viel höher ist», sagte Joel Millman von der UN-Organisation für Migration (IOM) am Mittwoch.

Die Boote legten in Obock in Dschibuti ab und waren vermutlich auf dem Weg in den Jemen, wie Millman sagte. Dies sei eine gängige Route vor allem für Migranten aus Äthiopien. Augenzeugen berichteten laut IOM, dass die überfüllten Boote etwa 30 Minuten nach dem Ablegen bei starkem Wellengang gekentert seien.

Dieses tragische Ereignis zeige, welche Risiken die Menschen auf sich nähmen auf der Suche nach einem besseren Leben, erklärte Lalini Veerassamy, die Leiterin von IOM in Dschibuti. Der Organisation zufolge starben von 2014 bis 2018 mehr als 700 Menschen bei der Überfahrt vom Horn von Afrika nach Jemen.

Der kleine Staat Dschibuti liegt am Golf von Aden, einem Meeresgolf zwischen dem Horn von Afrika und der Arabischen Halbinsel. An der engsten Stelle trennen nur etwa 30 Kilometer Dschibuti und den Jemen. Neben Migranten aus Äthiopien versuchen auch Menschen aus Somalia, Eritrea und anderen Ländern Afrikas über Dschibuti illegal die Arabische Halbinsel zu erreichen.