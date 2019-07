Written by: Redaktion DER FARANG

ZERMATT (dpa) - Am Matterhorn in der Schweiz sind zwei Bergsteiger abgestürzt.

Es handele sich um einen Bergführer und einen Gast, teilte die Polizei im Kanton Wallis am Donnerstag mit. Die beiden seien durch einen Felsabbruch in die Tiefe gerissen worden. Aus welchem Land der Gast kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Bergführer und Gast seien am Mittwoch als Zweierseilschaft oberhalb von 4.250 Metern unterwegs gewesen. Das Unglück ereignete sich bereits am Morgen. Ein erster Rettungseinsatz musste am Mittwoch wegen akuter Steinschlaggefahr unterbrochen worden. Die Opfer wurden schließlich mit dem Helikopter aus der Ostwand des Matterhorns geborgen und nach Zermatt geflogen.