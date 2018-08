Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.18

CHIANG MAI: Zwei ausländische Urlauberinnen wurden am Freitag beim Besuch des Wasserfalls Mae Sa von einer Sturzflut überrascht und mussten sich auf einen Felsen retten.

Die Frauen hatten den Wasserfall Mae Sa zusammen mit fünf Freunden aufgesucht, als der Bach plötzlich anschwoll. Sie konnten den Bach nicht mehr überqueren und warteten auf einem Felsen auf Hilfe. Ein Videoclip auf dem @jane_chiangmai-Twitter-Account zeigt, wie Retter Seile an Bäume an beiden Ufern des Baches binden mussten, um die Frauen zu erreichen und ihnen zu helfen. Nach dem Vorfall kündigten Beamte des Nationalparks Doi Suthep Pui die vorübergehende Schließung des Wasserfalls Mae Sa an.