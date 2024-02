Von: Björn Jahner | 05.02.24

Balkonsturz an der Pattaya Third Road. Foto: Pattaya Rescue

PATTAYA: In den frühen Morgenstunden des Sonntags (4. Februar 2024) ereigneten sich in Pattaya zwei tragische Todesfälle, als ein Schwede und ein Brite innerhalb einer halben Stunde voneinander entfernt von Balkonen in den Tod stürzten.

Die örtliche Polizei steht vor der Aufgabe, die genauen Umstände der Vorfälle zu klären und festzustellen, ob es sich bei beiden Fällen um Selbstmord handelt. Dies bestätigte Polizeileutnant Aniruj Jeroh von der Polizeistation in Pattaya City, der betonte, dass die Vorfälle trotz Ähnlichkeiten noch untersucht werden.

Der erste Vorfall wurde gemeldet, als ein schwedischer Mann, 60, von einem Hotelbalkon an der Pattaya Third Road in den Tod stürzte. Ein Sicherheitsbeamter, 25, berichtete, dass er beobachtete, wie etwas vom dritten Stock fiel, gefolgt von einem dumpfen Aufprall.

Im Zimmer, aus dem der Schwede stürzte, wurden keine Anzeichen eines Kampfes festgestellt, so Polizeileutnant Aniruj.

Etwa eine halbe Stunde später wurde die Polizei auf einen zweiten Vorfall aufmerksam, der sich im Zentrum von Pattaya in der Soi Buakhao ereignete, wo ein Brite, 69, ebenfalls von einem Hotelbalkon gestürzt war.

Eine Augenzeugin berichtete der Polizei, dass sie Schmerzensschreie hörte und den Mann verletzt am Boden fand. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung erlag er später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Die Ermittlungen der örtlichen Polizei dauern an, um die genauen Umstände und mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden tragischen Vorfällen zu klären.