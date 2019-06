Von: Redaktion DER FARANG | 06.06.19

BANGKOK/PATTAYA: Die Immigration hat in Pattaya zwei Touristen aus den USA festgenommen, die in der Vorwoche in Bangkok Mauern und einen Kleintransporter mit Farbe beschmiert hatten.

Die 24 Jahre alte Frau und der 28-jährige Mann haben ihr Grafitti zugegeben, mit Sprühdosen öffentliches und privates Eigentum besprüht zu haben. Einer ihrer Freunde, der an dem Vandalismus beteiligt war, hat Thailand bereits verlassen. Das amerikanische Paar hat sich inzwischen beim thailändischen Volk entschuldigt. Es warnte Nachahmer, die Polizei würde sie verhaften. Die Immigration hat die Visa der beiden Sprayer widerrufen und wird ihre Namen auf die schwarze Liste setzen. Somit können sie in den kommenden Jahren nicht wieder nach Thailand reisen.