BANGKOK: Zwei Amerikaner und ein Thailänder wurden von der Crime Suppression Division (CSD) wegen der Entführung eines taiwanesischen Geschäftsmannes gegen Lösegeld nach einem Geschäftskonflikt verhaftet.

Laut Generalleutnant Jiraphop Phuridet beauftragte der 52-jährige Amerikaner William Z. Ende 2020 die Collection Company, mit der Paddy The Room Trading Company über den Kauf von Nitrilhandschuhen zu verhandeln. Ein daraus resultierender Geschäftskonflikt zwischen den beiden Seiten verursachte Z. einen Schaden von mehr als 93 Millionen Baht.

Über den Israeli Michael G., der im Jahr 2020 eine Privatdetektivfirma in Thailand eröffnete, wollte Z. sein Geld zurückholen. G. und seine thailändischen und ausländischen Mitarbeiter sollen dann eine Entführung geplant haben. Sie kontaktierten den 60 Jahre alten Wen Yu C., 60, einen taiwanesischen Vertreter der Collection Company in Thailand, unter dem Vorwand, Gummihandschuhe von der Paddy The Room Trading Company kaufen zu wollen. Sie vereinbarten ein Treffen am 28. März im L'Oliva, einem Restaurant in Bangkoks Sukhumvit Soi 36.

Als C. im Restaurant wartete, kamen G. und seine Freunde, packten ihn und legten ihm Handschellen an. Dann brachten sie ihn aus dem Restaurant in einen etwa 200 Meter entfernten Raum am NT Place in der Soi 36, wo mehrere andere Personen warteten. Die Entführer griffen C. an und benutzten sein Telefon, um seine Chefin anzurufen und zwei Millionen US-Dollar von ihr zu verlangen. Sie riefen auch seine Verwandten an und forderten eine weitere Million US-Dollar als Gegenleistung für die sichere Freilassung von C. Die Chefin und die Verwandten kontaktierten stattdessen die Polizei.

Nachdem die Lösegeldforderung abgelehnt worden war, brachten die Entführer C. in das Restaurant Nadimos an der Sukhumvit Soi 24, um mit Z. zu sprechen. Schließlich wurde C. freigelassen und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend ging er zur Polizeistation. Nach einer polizeilichen Untersuchung wurden gegen acht Personen - sieben Ausländer und einen Thailänder - Haftbefehle erlassen.

Die Polizei verhaftete den 41-jährigen Amerikaner Jeremy Hughes M., dessen Kumpan Z. und den Thai Ekbodin P. in Bangkok. Alle drei stritten die Anschuldigungen ab. Gegen die drei wurden zahlreiche Anklagen erhoben, darunter versuchter Mord, Erpressung und Entführung gegen Lösegeld.