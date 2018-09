Von: Björn Jahner | 03.09.18

BANGKOK: Die Metropolverwaltung von Bangkok (BMA) zieht in Erwägung, ihr Eingriffsrecht anzuwenden, besser bekannt als „Por Wor 44“, um 470 Haushalte am Khlong Lat Phrao zwangsumzusiedeln. So wurde Bangkoks Gouverneur Pol Gen.

Aswin Kwanmuang gebeten, den Bezirksbeamten die Befugnis zu erteilen, die illegal auf öffentlichem Land errichteten Bauten entlang des Kanals abzureißen. Por Wor 44 ermächtigt die Provinzgouverneure, den Abriss von Strukturen durchzuführen, die in Flüsse oder Kanäle eindringen. Grund ist der Plan der BMA, auf beiden Seiten des Kanals einen 24 Kilometer langen Hochwasserdamm zu errichten. Die Bauarbeiten können jedoch erst aufgenommen werden, wenn die 3.752 Familien in den acht Bezirken Wang Thonglang, Huai Khwang, Lat Phrao, Chatuchak, Bang Khen, Laksi, Don Muang und Sai Mai ausgezogen sind. Nach Aussage der BMA haben 3.282 Familien dem Umzug zugestimmt, 1.317 Häuser und Bebauungen wurden bereits von der City Hall abgerissen. Die restlichen 1.965 Häuser seien noch in der Umsiedlungsphase, für die ein klarer Zeitrahmen gesteckt wurde. Haushalte, die der Zwangsräumung nicht Folge leisten, innerhalb von 15 Tagen nach der Benachrichtigung auszuziehen, erhalten vom Bezirk eine zweite Zwangsräumungsverfügung zugestellt. Verweigern sie die endgültige Anordnung, können die Behörden ihre Bebauungen ohne ihre Zustimmung zurückbauen, nachdem sie die Polizei über das Vorhaben informiert haben. Gemäß City Hall, gewährt die Gemeindeentwicklungsorganisation den betroffenen Bürgern ein Darlehen in Höhe zwischen 200.000 bis 300.000 Baht, damit sie sich neue Häuser bauen können. Einige Einwohner ziehen es jedoch vor umzusiedeln, weil sie keine sichere Beschäftigung haben und sich den Kredit deshalb nicht leisten können.