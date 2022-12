Zustand von Prinzessin Bajrakitiyabha stabil

Von: Redaktion (dpa) | 19.12.22

UPDATE - BANGKOK: Der Zustand der thailändischen Prinzessin Bajrakitiyabha ist nach Angaben des Königspalasts jetzt stabil. Der Herzschlag der 44-Jährigen sei noch nicht auf Normalniveau und werde daher mit Medikamenten behandelt, hieß es am Montag in einer Mitteilung des Königspalasts.

Die älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn hatte am vergangenen Mittwoch in der nordöstlichen Stadt Nakhon Ratchasima das Bewusstsein verloren, als Grund dafür wurden Herzprobleme angegeben.

Sie befinde sich weiter in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Bangkok, berichtete die Zeitung «Bangkok Post». Dort hätten sie König Maha Vajiralongkorn (70) und Königin Suthida am Freitag besucht, hieß es. Bajrakitiyabha war 2012 bis 2014 Botschafterin in Österreich.