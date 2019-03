BURIRAM: Bei der Superbike-WM auf dem Chang International Circuit in Buriram hat es einen massiven Zuschauerschwund gegeben. Beim letzten Rennen (15. bis 17. März) kamen mit 54.889 Zuschauern rund 20.000 weniger als ein Jahr zuvor.

Beim Debüt der seriennahen Weltmeisterschaft im Jahr 2015 in Buriram sahen 83.739 Zuschauer die spanenden Rennen. In den folgenden zwei Jahren waren es 81.346 und 80.379 Fans. Ist das der Anfang vom Ende der Superbike-WM in Thailand?, fragt Speedweek.