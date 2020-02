Mütter können neuen Coronavirus an Neugeborene weitergeben

PEKING (dpa) - Mit dem Coronavirus infizierte Mütter können den Erreger an ihr Neugeborenes weitergeben. Ein solcher Infektionsfall sei bei einem Säugling nur 30 Stunden nach der Geburt festgestellt worden, berichtete der Chef der Neugeborenenabteilung des Kinderkrankenhauses von Wuhan, Zeng Lingkong, nach Angaben der Nachrichtenagentur China News Service vom Mittwoch.

Das Baby zeige stabile Lebenszeichen, habe aber eine Entzündung der Lungen und eine leicht abnormale Leberfunktion, berichtete der Arzt. Zuvor seien allerdings Kinder von infizierten Müttern zur Welt gebracht worden, bei denen der Test auf den Erreger negativ gewesen sei. Die jetzt zur Verfügung stehenden Daten zeigten jedoch, dass Neugeborene nicht von einer Ansteckung ausgenommen seien.

LG sagt Auftritt beim Mobilfunk-Messe MWC wegen Coronavirus ab

BARCELONA (dpa) - Ende Februar pilgert die Mobilfunkbranche jedes Jahr nach Barcelona zum Mobile World Congress. Der Ausbruch des Coronavirus verunsichert nun einige Besucher. Ein wichtiger Aussteller aus Südkorea sagt seinen Auftritt ab.

Der südkoreanische Elektronikkonzern LG wird wegen des neuen Coronavirus nicht auf der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (MWC) in Barcelona vertreten sein. «LG Electronics hat beschlossen, von seiner Teilnahme am Mobile World Congress 2020 Ende diesen Monats abzusehen», erklärte der Konzern am Mittwoch. Das Unternehmen folge mit Blick auf die Sicherheit seiner Mitarbeiter und der Öffentlichkeit der Empfehlung vieler Gesundheitsexperten, im Moment auf unnötige internationale Reisen zu verzichten, heißt es in der Erklärung weiter.

Die katalanische Ministerin für Unternehmen und Wissen, Àngels Chacón, wies im Zusammenhang mit der LG-Absage Gerüchte zurück, die Messe in Barcelona werde insgesamt abgesagt. Man respektiere die Entscheidung von LG, nicht am MWC teilzunehmen. Die Regionalregierung habe aber «alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen», damit das Event normal über die Bühne gehe, sagte Chacón im Interview des Radiosenders Catalunya Ràdio. Wenn man damit beginne, wegen des Coronavirus solche internationalen Veranstaltungen abzusagen, könne das «zur Isolierung eines Landes nach dem anderen führen», warnte sie.

Der MWC gilt als die weltweit wichtigste Veranstaltung der Mobilfunkbranche. Im vergangenen Jahr zählte die Messe über 100 000 Besucher und mehr als 2400 Aussteller. Auf der Fachmesse sind auch große chinesische Konzerne wie Huawei, Lenovo und LTE vertreten. Außerdem stellen dort etliche kleinere Firmen aus China aus. Auf der Website des Veranstalters werden 50 Aussteller aus der Volksrepublik aufgeführt.

Airbus stoppt vorläufig Endmontage in China

TOULOUSE/TIANJIN (dpa) - Der Flugzeugbauer Airbus hat in Reaktion auf den Coronavirus den Bau von Passagierflugzeugen in China gestoppt. Die A320-Endmontagelinie im Airbus-Werk Tianjin sei geschlossen, teilte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Mittwoch in Toulouse mit. Wo dies machbar sei, ermögliche man den Mitarbeitern, per Computer von zu Hause aus zu arbeiten. Ziel sei, dass die Beschäftigten nicht zu den Airbus-Standorten fahren müssten.

Die von Chinas Behörden verhängten Reisebeschränkungen behindern die Abläufe bei Airbus. Neben der Produktion sind auch die Auslieferungspläne in Gefahr. Der Hersteller will wenn nötig Alternativen prüfen, um die Auswirkungen zu begrenzen. Airbus fertigt in Tianjin vor allem Mittelstreckenjets der A320-Reihe für den chinesischen Markt.

Hyundai setzt in Südkorea teilweise Produktion wegen Virus aus

SEOUL (dpa) - Wegen der Coronavirus-Epidemie in China werden für den südkoreanischen Autohersteller Hyundai und seine kleinere Schwester Kia die Zulieferteile zunehmend knapp. Bei Hyundai Motor werde von diesem Freitag an der größte Teil des Betriebs in den sieben Werken in Südkorea still stehen, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Branchenführers am Mittwoch. Eine Ausnahme sei die Busproduktion im Nutzfahrzeug-Werk in Jeonju. Auch im Ausland sollen die Fabriken weiter betrieben werden. Bei Kia Motors sei die Fertigung zurückgefahren worden, doch die Produktion solle vorerst weiter laufen.

Die einheimische Produktion bei Hyundai soll zunächst bis zum nächsten Dienstag ausgesetzt werden. Der VW-Rivale musste bereits seit Dienstag drei Linien stoppen, einschließlich der Produktion von Fahrzeugen seiner Nobelmarke Genesis im Hauptwerk von Ulsan. Hyundai hatte erklärt, mit der Gewerkschaft über eine vorläufige Stilllegung weiterer Produktionsstraßen in Ulsan zu sprechen.

«Das Unternehmen prüft verschiedene Maßnahmen einschließlich der Suche nach alternativen Zulieferern in anderen Regionen, um die Störung des Betriebs klein zu halten», hieß es in einer Mitteilung. Der Sprecher nannte Zulieferer in Südkorea und in Südostasien, die in Frage kämen. Das Unternehmen, das zusammen mit Kia fünftgrößter Autohersteller der Welt ist, hängt zum großen Teil von Zulieferteilen aus China ab.

Große Sorge bereiten weltweit die Produktionsstopps in der chinesischen Industrie. Ein längerer Stillstand könnte nach Ansicht von Experten vor allem Lieferketten im Fahrzeugbau, in der Chemie, Textilbranche und der Elektronik unterbrechen.

Olympia-Organisatoren «ernsthaft besorgt»

BERLIN (dpa) - Knapp sechs Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Tokio rückt auch bei den Organisatoren die schnelle Ausbreitung des Coronavirus in China immer mehr in den Fokus. «Ich bin ernsthaft besorgt, dass die Ausbreitung der Infektionskrankheit den Spielen einen Dämpfer versetzen könnte», sagte Organisationschef Toshiro Muto am Mittwoch bei einem Treffen mit Vertretern des Internationalen Paralympischen Komitees in Japans Hauptstadt.

Saburo Kawabuchi, der Bürgermeister des Athletendorfs, in dem 11 000 Olympioniken wohnen sollen, ist ebenfalls besorgt. «Ich hoffe wirklich, dass die Infektionskrankheit irgendwie abklingt, damit wir die Olympischen und Paralympischen Spiele reibungslos durchführen können», sagte er.

Die Veranstalter wie auch das Internationale Olympische Komitee betonten wiederholt, dass es keine Pläne gebe, die Olympischen Spiele vom 24. Juli bis 9. August abzusagen. Einige olympische Qualifikationsveranstaltungen wurden allerdings bereits abgesagt oder verschoben. So wurde das olympische Qualifikationsturnier im Frauenfußball von Nanjing/China nach Sydney verlegt. Die chinesischen Handballerinnen sagten ihre Teilnahme am Qualifikationsturnier ab.

Abhängigkeit von China hat hohen Preis

AMSTERDAM (dpa) - Die niederländische Zeitung «NRC Handelsblad» (Online) kommentiert am Mittwoch die wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus in China: «Mittlerweile kann man sagen: Wenn China niest, bekommt die Welt einen Schnupfen. Jetzt muss die Frage beantwortet werden, ob der Preis, den die Welt für diese Abhängigkeit zahlt, nicht zu hoch ist. Corona macht deutlich, dass die chinesische Wirtschaft kein Perpetuum Mobile ist, das mit einem unendlichen Vorrat an billigen Arbeitskräften läuft und die Weltwirtschaft in Gang setzt. Sie ist lediglich eine ganz «gewöhnliche» Maschine, die zum Stillstand kommt, wenn die Versorgung mit ihrer wichtigsten Quelle, der Arbeit, stockt. Dem muss der Rest der Welt Rechnung tragen.»

Herausforderung für Xi Jinping

DUBLIN (dpa) - Zum Umgang des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping mit der Coronavirus-Krise meint die in Dublin erscheinendende «Irish Times» am Mittwoch: «Bei einer Sondersitzung des Politbüros hat der Staatspräsident die Krise als «eine große Bewährungsprobe für Chinas System und seine Regierungsfähigkeit» bezeichnet - das war ein ausdrückliches Eingeständnis, dass die offizielle Reaktion unzureichend war. Xi deutete ein energischeres Herangehen an und warnte Funktionäre davor, sich Anweisungen zu widersetzen oder zuzulassen, dass der «Bürokratismus» Notfallmaßnahmen behindert. (...) Doch während viele Staaten ihren Bürgern raten, China zu verlassen und es keine Anzeichen für ein Ende der Ausbreitung des Virus gibt, ist Peking mit seiner größten Herausforderung seit Jahrzehnten konfrontiert. Und Xi, der die vergangenen zwei Jahre dafür genutzt hat, die Macht bei sich selbst zu konzentrieren, ist ganz besonders exponiert.»

USA und Russland fliegen Staatsbürger von Wuhan aus

PEKING (dpa) - Die USA und Russland haben weitere Staatsbürger aus der vom Coronavirus schwer betroffenen Metropole Wuhan in Zentralchina ausgeflogen. Wie die US-Botschaft am Mittwoch in Peking bestätigte, sind am Vorabend zwei weitere Flugzeuge in die USA gestartet. Damit seien insgesamt 500 Personen zurückgeholt worden. Es werde möglicherweise am Donnerstag noch einen oder mehr Flüge geben, um US-Bürger aus Wuhan in die USA zu bringen.

Nach Angaben des Pentagons wurden die beiden Flugzeuge mit rund 350 Insassen an Bord am Mittwoch auf dem Travis Luftwaffenstützpunkt in Kalifornien erwartet. Eine Maschine soll nur zwischenlanden und zur Miramar Marine Corps Air Station weiterfliegen. Die Betroffenen kämen für zwei Wochen in Quarantäne.

Die beiden russischen Flugzeuge mit jeweils 80 und 64 Insassen aus Wuhan landeten bereits auf einem Militärflughafen in Russland, wie die Nachrichtenagentur Tass berichtete. Die Insassen kommen demnach vorübergehend in Westsibirien in ein medizinisches Zentrum 30 Kilometer außerhalb von Tjumen in Quarantäne. Auch andere Staaten wie Deutschland, Frankreich oder Australien haben bereits Staatsbürger ausgeflogen.

Wada will China nach Stopp von Antidoping-Tests helfen

BERLIN (dpa) - Auch nach Ausbruch des Coronavirus soll die «Integrität des Anti-Doping-Programms» in China gewährleistet bleiben. Das teilte die Welt-Anti-Doping-Agentur der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Mittwoch-Ausgabe) mit, sie versicherte der chinesischen Antidoping-Agentur (Chinada) ihre Unterstützung. Die Internationale Kontrollagentur ITA hatte Anfang der Woche mitgeteilt, dass die Chinada die Blut- und Urinabnahmen mit Rücksicht auf die Gesundheit von Sportlern und Kontrolleure ausgesetzt habe.

Der Zeitpunkt der Kontrollpause ist besonders heikel, weil in nicht einmal einem halben Jahr die Olympischen Spiele in Tokio beginnen und für viele Athleten die intensive Vorbereitungsphase ansteht. Die Wada teilte laut «FAZ» mit, das Anti-Doping-System erlaube «Flexibilität und Kooperation zwischen Anti-Doping-Organisationen, um trotz des Ausbruchs sicherzustellen, dass die Integrität des Programms aufrechterhalten werde.» Über konkrete Maßnahmen machte sie keine Angaben.

Dax nach jüngster Erholung etwas unter Druck

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach der Erholung zum Wochenbeginn ist dem Dax am Mittwoch zunächst der Schwung ausgegangen. Vom Sturz unter die 13 000 Punkte vor dem Wochenende hatte er sich an den beiden Vortagen um insgesamt 2,3 Prozent erholt. Im frühen Handel gab er nun zur Wochenmitte aber wieder leicht um 0,25 Prozent auf 13 248,27 Punkte nach. In der zweiten Börsenreihe zeigte sich der MDax etwas besser als sein großer Indexbruder, indem er in den Anfangsminuten um 0,08 Prozent auf 28 463,98 Punkte stieg. Auf der europäischen Bühne sank der EuroStoxx 50 derweil auf Augenhöhe mit dem Dax um 0,3 Prozent. Im Fokus der Anleger bleibt die Verbreitung des Coronavirus aus China mit weiter steigenden Infektionen.

Reitturnier in Hongkong wegen Coronavirus abgesagt

BERLIN (dpa) - Wegen der Verbreitung des Coronavirus ist das internationale Reitturnier in Hongkong abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter auf seiner Homepage mit. «Es war keine einfache Entscheidung, aber es ist notwendig, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste zu garantieren», hieß es. Aufgrund der Verbreitung des Virus sind in China bereits mehrere Sportveranstaltungen abgesagt worden. Das Turnier in Hongkong gehört zur Masters-Serie, bei der ein Bonus von einer Million Euro zu verdienen ist. Weitere Stationen sind in Lausanne und Paris.

Chinas Handballerinnen verzichten auf Olympia-Quali

HAMBURG (dpa) - Die chinesische Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat wegen des Ausbruchs des Coronavirus die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt. Ein Sprecher der Internationalen Handball-Föderation (IHF) bestätigte am Dienstag den Rückzug des Teams, das sich über den dritten Platz bei der vergangenen Asienmeisterschaft für das Turnier in Ungarn qualifiziert hatte. Die Chinesinnen hätten Ende März gegen Gastgeber Ungarn, Russland und Serbien um eines von zwei Olympia-Tickets kämpfen sollen. Den Platz Chinas nimmt nun Kasachstan ein. Über einen weiteren Nachrücker hat die IHF offiziell noch nicht entschieden.

SAS verlängert Flugstopp nach China

STOCKHOLM (dpa) - Die skandinavische Airline SAS fliegt wegen des Coronavirus länger als zunächst geplant keine Ziele in China mehr an. Aufgrund der Situation in der Volksrepublik werde der Flugstopp auf den Strecken nach Shanghai und Peking bis zum 29. Februar verlängert, teilte die Fluggesellschaft am Dienstag in Stockholm mit. Für diese Flüge werden demnach bis zum 15. März keine Tickets mehr verkauft. Die Sicherheit der Passagiere und Mitarbeiter habe immer oberste Priorität, erklärte SAS. Die Skandinavier hatten am vergangenen Donnerstag zunächst alle China-Flüge bis einschließlich dem 9. Februar gestrichen. Bis dahin hatte die Fluglinie zwölf regelmäßige Verbindungen nach Peking und Shanghai angeboten. Hongkong wird dagegen auch weiterhin planmäßig angeflogen.

China muss sich Kritik zu Virus-Reaktion gefallen lassen

KOPENHAGEN (dpa) - Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Dienstag die Reaktion Chinas auf den Ausbruch des Coronavirus: «Das Risiko, dass sich neue Viren von einem fernen Land in den Rest der Erde verbreiten, müssen wir in Zeiten der Globalisierung akzeptieren. Die Vorgehensweise der chinesischen Behörden ist dagegen inakzeptabel. Das neue Coronavirus konnte sich von Wuhan in sämtliche Provinzen Chinas und in 25 andere Länder ausbreiten. Maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Ärzte und Kommunalpolitiker in Wuhan, die frühzeitig auf das Problem aufmerksam machen wollten, von zentraler Stelle unter Druck gesetzt wurden. Jetzt ist es immens wichtig für die Weltgemeinschaft, den schwer betroffenen Chinesen auf alle erdenkliche Weise ihre Solidarität zu zeigen. Dem widerspricht aber nicht, auch auf die Grundprobleme der chinesischen Gesellschaft hinzuweisen. Die skandalöse Langwierigkeit der politischen Führung nicht zu kritisieren, das wäre ein Versagen. Die Chinesen verdienen unsere Solidarität, aber China muss mit Kritik leben.»

EU muss Außengrenzen besser bewachen

PRAG (dpa) - Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Dienstag zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus: «Vielleicht klingt es zynisch, aber die sich aus China ausbreitende Coronavirus-Epidemie zeigt, dass die Europäische Union eine feste Außengrenze braucht. Und zwar keine, die nur ein Streifen auf dem Papier ist und unbewacht bleibt, weil Flüchtlinge sie ohnehin überwinden können. Das Coronavirus zeigt anschaulich, dass für die EU eine bewachte Außengrenze eine Notwendigkeit ist - und nicht nur an den internationalen Flughäfen. Wenn die Europäische Union die Ströme der Menschen aus den Risikogebieten unter Kontrolle halten will, darf sie sich nicht darauf verlassen, dass einzelne Staaten ihre Regeln einhalten werden. Wenn solche Kontrollen sinnvoll funktionieren sollen, müssen sie gesamteuropäischer Art sein.»

Coronavirus wird Investoren nachhaltig beeinflussen



PARIS (dpa) - Den Einfluss des Coronavirus auf die Wirtschaft kommentiert die katholische Tageszeitung «La Croix» am Dienstag: «Wenn die Epidemie zurückgeht, werden die Geschäfte mehr oder weniger wieder in Gang kommen. Aber etwas wird sich trotzdem in den Köpfen geändert haben. Diese Epidemie verdeutlicht die Abhängigkeit des internationalen Systems der Industrieproduktion von China, das zur Werkstatt der Welt geworden ist. Das Coronavirus ist nur ein Sandkorn in den Rädchen der globalisierten Wirtschaft, aber es offenbart die Zerbrechlichkeit des Systems. Künftig werden sich die Investoren sicherlich etwas mehr Gedanken machen, bevor sie alles auf China setzen.»