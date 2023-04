Zurich-Gruppe verlässt Klimaallianz «Net-Zero Insurance Alliance»

Von: Redaktion (dpa) | 06.04.23

ZÜRICH: Die Zurich-Gruppe verlässt die internationale Klimaschutzinitiative unter dem Dach der Vereinten Nationen, die «Net-Zero Insurance Alliance» (NZIA). Ende März hatte mit dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re bereits ein prominenter Vertreter der Initiative den Rücken gekehrt. Zurich habe beschlossen, sich aus der «Net-Zero Insurance Alliance» zurückzuziehen, teilte der Konzern am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. Das Unternehmen sei aber weiter bestrebt, die gesetzten Nachhaltigkeitsambitionen umzusetzen.

«Nachdem wir eine standardisierte Methode zur Messung und Offenlegung von Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit Versicherungs- und Rückversicherungsportfolios eingeführt haben, wollen wir unsere Ressourcen darauf konzentrieren, unsere Kunden bei ihrem Übergang zu unterstützen», schreibt Zurich in der Stellungnahme weiter.

Munich Re hatte in ihrer Begründung für den Rückzug auch kartellrechtliche Risiken angeführt, ohne dazu Details zu nennen, um welche Risikofaktoren es konkret geht. An den eigenen Klimaschutzzielen will auch Munich Re in Zukunft festhalten.

Die NZIA ist eine Klimaschutzinitiative von 30 großen Versicherern, die mit dem UN-Umweltprogramm Unep zusammenarbeitet. Zu den europäischen Mitgliedern zählen unter anderen die Allianz, die französische Axa und die italienische Generali, drei Schwergewichte im internationalen Erstversicherungsmarkt.

Alle teilnehmenden Unternehmen haben sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null zu senken. Da Versicherungen selbst in aller Regel keine Fabriken, Bergwerke oder Ölquellen betreiben, betrifft das im Wesentlichen die Versicherung von Öl-, Gas- und Kohleunternehmen und die Kapitalanlagen.

In den USA und der EU gleichermaßen verbietet das Kartellrecht nicht nur Preisabsprachen, sondern auch andere geschäftliche Vereinbarungen von Unternehmen, die darauf zielen, einen Markt gemeinsam zu beherrschen oder zu beeinflussen.