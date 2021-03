Von: Redaktion DER FARANG | 22.03.21

PATTAYA: Inländische Touristen, Anwohner und Geschäftsleute an der Walking Street und Beach Road haben sich bei der Stadtverwaltung über die ihrer Meinung nach in letzter Zeit dramatische Zunahme von Bettlern und Obdachlosen im Stadtbild beschwert.

Unter den Bettlern seien viele Kinder, die an Touristen Blumen und Süßigkeiten verkauften und keinen Nasen-Mund-Schutz trügen. Nach Medienberichten sollen viele Mädchen und Jungen aus Nachbarländern in Pattaya betteln. In den letzten Jahren haben Polizisten und Mitarbeiter des Sozialamtes oft Kinder von den Straßen geholt, die für in- oder ausländische Banden um Almosen baten. Geschäftsleute drängen Polizei und Stadtverwaltung, Maßnahmen zu ergreifen, da die hohe Zahl von Bettlern und Obdachlosen sich negativ auf das touristische Image auswirke.