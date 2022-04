BANGKOK: Am Dienstag, dem zweiten der „sieben gefährlichen Tage“ der Songkran-Feiertage (11. bis 17. April 2022), wurden 1.123 Verkehrsverstöße gemeldet, teilte das Amt für Bewährungshilfe am Mittwoch der Presse mit.

In insgesamt 923 Fällen ging es um Trunkenheit am Steuer, in fünf Fällen um rücksichtsloses Fahren und in 195 Fällen um Fahren unter Drogeneinfluss. Bei zwei Fahrern ordnete das Gericht die Anlegung elektronischer Armbänder zur Überwachung an.

In den vergangenen zwei Tagen wurden insgesamt 1.582 Verkehrsverstöße verzeichnet, davon 1.251 Trunkenheitsfahrten, 13 Fälle von rücksichtslosem Fahren und 318 Fälle von Fahren unter Drogeneinfluss.

„Am Dienstag meldeten die Provinzen Surin und Ubon Ratchathani im Nordosten von Thailand mit jeweils 95 Fällen die meisten Fälle von Alkohol am Steuer, gefolgt von Nonthaburi (90) und Bangkok (77)“, informierte der Generaldirektor der Behörde Wittawan Soonthornkachi die Medien.

Die Zahl der Fälle von Alkohol am Steuer ist nach Aussage von Khun Wittawan stark gestiegen, im Vergleich zu 18 Fällen im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.