An Phukets Stränden steigt die Zahl tödlicher Badeunfälle während der Monsunzeit. Foto: The Nation

PHUKET: Die Zunahme tödlicher Badeunfälle an den Stränden von Phuket während der Monsunzeit haben die Behörden alarmiert. Rote Flaggen, die als Warnung vor den hohen Wellen dienen, wurden von den Rettungsschwimmern aufgestellt, aber leider ignorieren einige Touristen weiterhin die Gefahren und begeben sich in riskante Bereiche.

Am letzten Freitag (28. Juli 2023) verlor ein senegalesischer Tourist sein Leben am Freedom Beach, gefolgt von einem Arbeiter aus der Provinz Phitsanulok, der zwei Tage später vor Surin Beach in den starken Strömungen ertrank. Seine Leiche wurde 1,2 Kilometer von der ursprünglichen Stelle weggeschwemmt. Am Dienstag (1. August 2023) wurden zwei indische Touristen am Karon Beach von der heftigen Strömung mitgerissen und trotz Rettungsaktionen später für tot erklärt. Glücklicherweise wurden andere Touristen, die ähnlich in Not gerieten, rechtzeitig gerettet.

Lesen Sie auch: Phuket: Vier Urlauber in fünf Tagen ertrunken

Phukets stellvertretender Gouverneur Anupap Rodkan Yodrabam äußerte sich bestürzt über die tragischen Ereignisse. Als Reaktion darauf hat der Gouverneur von Phuket, Narong Woonsiew, alle Bezirke und lokalen Regierungsorganisationen dazu aufgefordert, Freiwillige für den Zivilschutz zu organisieren, um die Behörden bei den Sicherheitsbemühungen zu unterstützen. Die örtliche Polizei und die Touristenpolizei wurden verstärkt, um die Vorschriften durchzusetzen und gegen diejenigen vorzugehen, die die Warnhinweise und roten Flaggen missachten. Eindringlich appelliert die Polizei an die Touristen, insbesondere in Gebieten mit starken Winden und Strömungen, die Vorschriften zu befolgen.

Vizegouverneur Anupap betonte, dass seit Beginn der Monsunzeit im Mai dieses Jahres zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden. Das Maritime Safety Committee erhielt den Auftrag, strenge Sicherheitsmaßnahmen für Touristen umzusetzen, während 15 lokale Regierungsorganisationen angewiesen wurden, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Sicherheit der Touristen zu gewährleisten. Dazu gehörten das Aufstellen von roten Flaggen an den Stränden und die Anweisung an die Rettungsschwimmer, besonders aufmerksam zu sein.

Das Innenministerium und die Provinz Phuket veröffentlichten ebenfalls ein Warnschreiben. Suttipong Juljarerm, Staatssekretär des Ministeriums, forderte ein Treffen mit den Provinzgouverneuren ein, um die Sicherheitsmaßnahmen weiter zu verstärken, und drängte die lokalen Regierungen, die erforderliche Ausrüstung und das Personal für die Durchsetzung dieser Maßnahmen bereitzustellen.

Trotz aller getroffenen Sicherheitsvorkehrungen bedauerte er, dass sowohl thailändische als auch ausländische Touristen immer noch Opfer dieser Tragödien wurden. Ein Aufruf an die Touristen, die Monsunwarnungen und Sicherheitshinweise ernst zu nehmen, bleibt von entscheidender Bedeutung, um solche schmerzhaften Verluste in Zukunft zu verhindern.