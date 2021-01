Von: Björn Jahner | 29.01.21

„An diesem wunderschönen, märchenhaften und tief verschneiten Wintertag ist unsere Mami auf ihre Winterreise gegangen. Ihr Herz hat am 16. Januar 2021, kurz nach ihrem 90. Geburtstag, aufgehört zu schlagen.“

So besonders wie ihr Name – Ingeborg, selbst nannte sie sich jedoch lieber Jnge mit einem „J“ als Anfangsbuchstaben – war auch ihre Persönlichkeit: Strenge, Fürsorge, Zielstrebigkeit und Gerechtigkeitssinn prägten ihren unverwechselbaren Charakter, den auch Menschen außerhalb des eigenen Familienkreises lange in Erinnerung halten werden. Nachdem Jnge im September 2020 gestürzt war, konnte sie nach einer schweren Operation nicht mehr richtig gesunden. Sie verstarb am Samstag, 16. Januar 2021 in Zürich.

Am 3. Januar 1931 erblickte Jnge in Zürich das Licht der Welt. Nach ihrer Ausbildung zur Kindergärtnerin lernte sie 1952 ihren Mann Ruedi kennen und lieben, dem sie bis zu ihrem Tod als Ehefrau und Seelenpartnerin zur Seite stand. Fürsorge für ihre Mitmenschen und soziale Kontakte bestimmten Jnges Leben, ob im Kindergarten Mönchaltorf, in dem sie bis 1960 arbeitete oder während ihrer 25-jährigen Schaffenszeit in der Kinderkrippe des Universitätspitals Zürich, wo sie als zuverlässige und fröhliche Mitarbeiterin vielfältige Aufgaben übernahm. Ihr persönliches Interesse galt dem deutsch-französischen Arzt, Philosophen, Theologen, Organisten und Musikwissenschaftler Albert Schweitzer. Auch in der Stadt lebend liebte Jnge die Natur und die Tierwelt. Besonders Vögel übten eine große Faszination auf sie aus.Ihre Leidenschaft war das Reisen, und so sorgte die Nachricht über ihren plötzlichen Tod nicht nur in ihrer Schweizer Heimatstadt Zürich für große Anteilnahme, sondern auch im 9.122 Kilometer entfernten thailändischen Badeort Pattaya, den sie bis zuletzt als ihre geliebte zweite Heimat bezeichnete.

Am FARANG-Medienstand auf dem Thai-Festival in Bülach war Jnge (r.) jedes Jahr dabei, zuletzt im August 2019.

1958 kam ihr erster Sohn Walter auf die Welt, der als angesehener Musiklehrer an vielen Konzerten mitwirkte und heute Gesang unterrichtet. 1964 gebar sie ihren zweiten Sohn Martin, der Verkäufer und Kaufmann wurde und 2006 mit seiner Frau Bussaba das Magazin DER FARANG übernahm.

Die Familie Rüegsegger reiste viel und bei jeder Gelegenheit, ob an Wochenenden oder in den Ferien. Gemeinsam verbrachten Jnge, Ruedi, Walter und Martin im Sommer viel Zeit im Kanton Appenzell und in den Wintermonaten ging es in die Berge nach Braunwald im Kanton Glarus. Hinzu kamen Reisen innerhalb Europas und Tunesiens.

Ihre herzliche Fürsorglichkeit wussten auch die Mitarbeiter im Medienhaus DER FARANG zu schätzen. So war die Schweizer Schokolade, die sie ihnen bei jedem Besuch mitbrachte, stets in gleichgefüllten Tütchen aufgeteilt verpackt. Von ihrer Zielstrebigkeit konnten sich nicht zuletzt auch viele Leser­innen und Leser des Magazins DER FARANG auf den Thai-Festivals in Bülach und Bern persönlich überzeugen: Nicht selten hatte sie ihnen nach intensiven Gesprächen über ihre Herzensdestination Thailand gleich noch ein Jahresabonnement verkauft!

Unter ihren Freundinnen und Freunden am Bamboo Beach in Naklua war Jnge als „Guggus“ bekannt und beliebt.

Zusammen mit ihrem Sohn Martin lernte Jnge 1986 Thailand kennen. Sofort verliebte sie sich in die thailändische Kultur, die liebevollen Menschen und bereiste das gesamte Königreich. Doch besonders Pattayas Wongamat-Strand lag ihr am Herzen, wo sie viele neue Freunde fand, darunter Deutsche, Schweizer und Österreicher sowie Einheimische, von denen sie liebevoll „Guggus“ genannt wurde. Selbst im hohen Alter bestieg Jnge noch allein den Flieger, um ihre Freunde in Santi’s Restaurant am Bamboo Beach wiederzusehen und stundenlang zu schwimmen.

Jnge hatte ein sehr schönes, wenn auch nicht immer einfaches Leben. Wie in jeder anderen Familie auch, wechselten sich Glück und Trauer, Ärger und Freude ab. Mit diesem Nachruf möchten wir Jnge als einen besonderen Menschen in Erinnerung halten und ihr den letzten Wunsch erfüllen, sich von allen lieben Menschen zu verabschieden, die sie kannten und geschätzt haben.

