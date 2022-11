Zum Thema «Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg - Mutmaßlicher Raketentreffer in Polen - Krisensitzung der Nato» berichtet dpa wie folgt

KIEW: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg - Mutmaßlicher Raketentreffer in Polen - Krisensitzung der Nato

Seit neun Monaten führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Das Nachbarland Polen war bislang nicht betroffen. Doch nun könnte der Krieg erstmals auf das Gebiet von EU und Nato übergegriffen haben: Im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine sind bei einer Explosion zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Explosion wurde nach Angaben der Regierung in Warschau von einer Rakete aus russischer Produktion ausgelöst. + Nato-Krisensitzung zur Lage in Polen; 1230 PK Jens Stoltenberg + Lage in den Kampfgebieten + UN-Sicherheitsrat befasst sich erneut mit der Lage

BERICHTERSTATTUNG

* Zusammenfassung ca. 75 Zl - bis 12:00 * Zusammenfassung nur zum Aspekt Polen ca. 45 Zl - bis 13:00 * Zusammenfassung ca. 80 Zl - bis 16:30 * KORR-Bericht - «Der zerschossene Gipfel, Was Russlands Raketenangriffe mit der G20 machen» ca. 70 Zl - bis 16:00 * Fragen und Antworten aktualisierte Fassung ca. 85 Zl - bis 12:00 * Fragen und Antworten aktualisierte Fassung ca. 85 Zl - bis 16:00 * Hintergrund - «zu den in Polen eingeschlagenen Raketen und zur Raketenabwehr» * Foto-aktuell * Grafik Nr. 104943, Format offen - «Daten und Fakten zu Flugabwehrraketen des Systems S-300» * Grafik-Karte Nr. 103922, Hochformat 90 x 105 mm - «Bestehende und geplante multinationale Gefechtsverbände der Nato in Osteuropa (Wiederholung)» * Grafik-Karte Nr. 104942, Format 90 x 60 mm - «Explosion nach Raketeneinschlag in Polen nahe ukrainischer Grenze (Weiter aktuell)» * Grafik-Karte Nr. 104224, Format offen - «Russlands Angriff auf die Ukraine: aktuelle Kampfhandlungen und Truppenbewegungen (Aktualisierung)»

BEREITS GESENDET

* Meldung - «Nato trifft sich wegen Explosion in Polen zu Krisensitzung» 5 Zl * Meldung - «Polen: Rakete russischer Produktion im Grenzgebiet eingeschlagen» 6 Zl * Meldung - «Biden: Abschuss der Rakete aus Russland ist unwahrscheinlich» 5 Zl * Meldung - «Nato- und G7-Staaten bieten Polen nach Explosion Unterstützung an» 16 Zl * Meldung - «Hinweise auf ukrainische Flugabwehrrakete nach Explosion in Polen» 7 Zl * Einzelmeldungen - «London: Keine Überschwemmungen durch Schäden an ukrainischem Staudamm» 22 Zl * Überblick - «Biden: Abschuss der Rakete aus Russland ist unwahrscheinlich» 27 Zl * Zusammenfassung - «Nato berät nach Raketeneinschlag im Mitgliedsland Polen » 99 Zl * Zusammenfassung - «Biden: Abschuss der Rakete von Russland aus ist «unwahrscheinlich»» 81 Zl * Zusammenfassung - «Hinweise auf ukrainische Flugabwehrrakete nach Explosion in Polen» 84 Zl * Fragen und Antworten - «Tote bei Einschlag von Rakete in Polen - Was steckt dahinter? » 83 Zl * Hintergrund - «Das besagen Artikel Vier und Fünf des Nato-Vertrages» 29 Zl