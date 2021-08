Zum Thema «Weitere Entwicklung » berichtet dpa wie folgt

KABUL: Weitere Entwicklung in Afghanistan

+ 1300 Briefing Verteidigungsministerium + 1430 Sondertreffen der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten der EU zur Lage in Afghanistan

BERICHTERSTATTUNG

* Zusammenfassung ca. 60 Zl - bis 16:30 * KORR-Bericht - «Wie Al-Kaida und der IS von der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan profitieren» ca. 80 Zl - bis 13:00 * KORR-Bericht - «Gefahr in der Schlussphase der Bundeswehr-Evakuierung» ca. 50 Zl - bis 15:30 * Foto-aktuell * Grafik-Diagramm Nr. 102935, Querformat 135 mm - «Evakuierungen durch die Bundeswehr aus Kabul (Aktualisierung)»

BEREITS GESENDET

* Einzelmeldungen - «Belgien und Polen beenden Evakuierung aus Afghanistan» 23 Zl * Zusammenfassung - «Terrorgefahr am Flughafen Kabul - Zeit für Evakuierungen läuft davon» 70 Zl * Zusammenfassung - «Rettungsflüge aus Kabul steuern auf Ende zu - Andrang noch größer» 53 Zl