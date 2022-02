Zum Thema «Nach der Rede Putins - Weitere Entwicklung in der Ukraine-Krise» berichtet dpa wie folgt

KIEW: Nach der Rede Putins - Weitere Entwicklung in der Ukraine-Krise

+ Die russische Staatsduma hat die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine als unabhängige Staaten ratifiziert.

+ 0930 Der offizielle Beschluss über EU-Sanktionen soll auf den Weg gebracht werden. Die derzeitige französische EU-Ratspräsidentschaft kündigte dazu ein Treffen der ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüssel an + 1115 Pk schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson zur sicherheitspolitischen Lage + 1115 Statement SPD-Parteivorsitzender Lars Klingbeil in Berlin (Willy-Brandt-Haus) + 1200 Pk Scholz + 1300 Statement FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai in Berlin (Hans-Dietrich-Genscher-Haus) + 1345 Statement AfD-Fraktionsvorsitzender Tino Chrupalla in Berlin (Jakob-Kaiser-Haus) + 1430 Doorstep Baerbock in Paris + 1420 Statement Grüne-Bundesvorsitzender Omid Nouripour in Berlin (Bundesgeschäftsstelle) + Verteidigungsministerin Lambrecht besucht Nato-Partner Litauen

+ dpa bietet einen aktuellen News-Blog an: http://dpaq.de/6G7lB

BERICHTERSTATTUNG

* Gesamtzusammenfassung ca. 65 Zl - bis 15:00 * Gesamtzusammenfassung ca. 65 Zl - bis 18:00 * KORR-Bericht strukturiert zu Sanktionen, westlicher Diplomatie - «Die (möglichen) Antworten des Westens» ca. 70 Zl - bis 17:00 * KORR-Bericht aktualisiert, zur TV-Ansprache Putins ca. 75 Zl - bis 17:00 * Fragen und Antworten - «Wie sicher ist die Gasversorgung - und was droht der Wirtschaft?» ca. 80 Zl - bis 16:00 * Foto-aktuell * Grafik-Karte Nr. 103807, Format offen - «Oblaste Luhansk und Donesk mit von Separatisten kontrollierten Gebieten sowie Einwohnerzahlen» * Grafik-Karte Nr. 103808, Format noch offen - «Wie hoch ist der Anteil russischen Gases an den nationalen Gas-Importen der EU-Länder?» * Grafik-Karte Nr. 103008, Format 90 x 90 mm - «Verlauf der Gaspipline Nord Stream 2 (Wiederholung)»

BEREITS GESENDET

* Einzelmeldungen - «Niederländischer Premier Rutte nennt Putin «total wahnsinnig» » 11 Zl * Zusammenfassung - «Russland befiehlt Entsendung von Truppen in die Ostukraine » 118 Zl * Zusammenfassung - «UN-Sicherheitsrat: USA fürchten weitere Invasion - Russland droht» 69 Zl * Zusammenfassung - «EU-Kommission schlägt weitreichende Sanktionen gegen Russland vor» 31 Zl * Zusammenfassung - «Duma erkennt «Volksrepubliken» an - Genehmigung Nord Stream 2 auf Eis » 52 Zl * KORR-Bericht zur TV-Ansprache Putins - «Putin schockiert mit Ukraine-Rede: «Marionetten-Regime» und «Genozid» » 88 Zl * Foto-aktuell NordStream2 * Grafik-Karte Nr. 103705, Querformat 135 x 110 mm - «Ukraine: Zwischen NATO und Russland (22.02.2022)» * Grafik-Karte Nr. 102289, Hochformat 60 x 135 mm - «Der Osten der Ukraine (22.02.2022)» * Grafik-Karte Nr. 103793, Quadrat 90 x 90 mm - «Russisch in der Ukraine (22.02.2022)»