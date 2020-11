Zum Thema «Letzter Wahlkampf-Tag vor den Wahlen in den USA» berichtet dpa wie folgt

WASHINGTON: Letzter Wahlkampf-Tag vor den Wahlen in den USA

Am 3. November sind mehr als 200 Millionen Amerikaner aufgerufen, einen neuen Präsidenten und die Abgeordneten des Repräsentantenhauses zu wählen. Zudem stehen ein Drittel der 100 Senatssitze zur Wahl. Rund 94 Millionen Wahlberechtigte haben schon vor dem eigentlichen Wahltag ihre Stimme abgegeben. Im Rennen um das Weiße Haus treten der republikanische Amtsinhaber Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden an. Die US-Wähler entscheiden nur indirekt darüber, wer der nächste Präsident wird. Ihre Stimme hat Einfluss auf die Zusammensetzung des Wahlkollegiums («Electoral College»), das dann den Präsidenten wählt. + 0230 Wahlkampfauftritt von Trump in Rome, Georgia + 0530 Wahlkampfauftritt von Trump in Miami, Florida + 1730 Wahlkampfauftritt von Trump in Fayetteville, North Carolina + 2000 Wahlkampfauftritt von Trump in Scranton, Pennsylvania + 2200 Wahlkampfauftritt von First Lady Melania Trump in Huntersville, North Carolina + 2300 Wahlkampfauftritt von Trump in Traverse City, Michigan + Ex-Präsident Obama macht Wahlkampf für Biden in Atlanta, Georgia, und Südflorida + Biden-Auftritte in Beaver County und in Pittsburgh (Pennsylvania). In Pittsburgh will er mit Lady Gaga auftreten.

BERICHTERSTATTUNG

* Zusammenfassung ca. 80 Zl - bis 16:00 * Grafik-Karte Nr. 101654, Format offen - «Auszählung von Briefwahl-Stimmen und Annahme nach Wahltag»

BEREITS GESENDET

* Vorbericht Zur Kongresswahl - «Umfragen geben Demokraten Chancen auf Mehrheit im US-Senat» 67 Zl * Einzelmeldungen - «Gouverneur von Pennsylvania ruft in Werbespot zu Geduld auf» 26 Zl * Zusammenfassung - «USA im Wahlkampfendspurt - Trump droht mit Anwälten» 141 Zl * KORR-Bericht - «USA vor historischer Wahl - Wer führt die letzte Supermacht? » 115 Zl * KORR-Bericht - «Zentrale Momente eines nie da gewesenen US-Wahlkampfs» 118 Zl * KORR-Bericht - «Das könnte bei der US-Wahl alles schiefgehen» 222 Zl * Fragen und Antworten Langfassung - «Wahlen in den USA: Alles, was man dazu wissen muss » 238 Zl * Fragen und Antworten Kurzfassung - «Wahlen in den USA: Alles, was man dazu wissen muss » 238 Zl * Hintergrund - «Diese Bundesstaaten könnten die US-Wahl entscheiden: «Swing States»» 88 Zl * Hintergrund - «Das ABC der Präsidentenwahl in den USA» 150 Zl * Hintergrund - «Zweifel am Ergebnis einer US-Wahl: Hat es das schonmal gegeben?» 25 Zl * Hintergrund - «Maskottchen der US-Parteien: Tierische Unterstützer» 20 Zl * Hintergrund - «Wahlen in den USA: Die Bundesstaaten im Überblick» 250 Zl * Hintergrund - «Wahlen in den USA: Die Bundesstaaten im Überblick» 256 Zl * Hintergrund - «Was darf ein US-Präsident - und was darf er nicht?» 35 Zl * Faktencheck - «Faktencheck: Trump wittert Betrug bei Briefwahl - stimmt das?» 68 Zl * Foto-Archiv * Grafik Nr. 101391, Querformat 110 x 90 mm - «Trump gegen Biden (02.11.2020)» * Grafik-Erklärgrafik Nr. 101265, Hochformat 135 x 190 mm - «Wie wird der US-Präsident gewählt? (02.11.2020)» * Korri-Talk * Nachrichtenstück * Korri-Kette * Nachrichtenstück