Zum Thema «G7-Sondergipfel per Videoschalte zur aktuellen Lage in Afghanistan» berichtet dpa wie folgt

LONDON: G7-Sondergipfel per Videoschalte zur aktuellen Lage in Afghanistan

Angesichts der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan wollen die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten über das weitere Vorgehen beraten. Großbritannien, das aktuell den Vorsitz in der Runde der führenden Industriestaaten hat, hat die Staats- und Regierungschefs weiteren G7-Mitglieder zu einer Videokonferenz eingeladen. Eine zentrale Frage ist, ob die Evakuierungsmission über den 31. August hinaus fortgesetzt wird. + 1700 Pk von EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Anschluss + 1800 US-Präsident Biden spricht zum Treffen der G7 und der Lage in Afghanistan + 1815 Pk Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Lage in Afghanistan (Bundeskanzleramt)

