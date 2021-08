Zum Thema Â«Faktische MachtÃ¼bernahme der Taliban - Deutsche RÃ¼ckholaktion gestartetÂ» berichtet dpa wie folgt

KABUL: Faktische Machtübernahme der Taliban in Afghanistan - Deutsche Rückholaktion gestartet

In einem rasanten Feldzug haben die Taliban innerhalb einer guten Woche Afghanistan erobert. Präsident Aschraf Ghani floh aus dem Land. Fallschirmjäger der Bundeswehr fliegen an diesem Montag in Militärtransportern nach Kabul, um deutsche Staatsbürger und einheimische Helfer in Sicherheit zu bringen. +1600 MSZE Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Afghanistan +1115 Frankfurt (Oder) Statement Grünen-Chefin Annalena Baerbock +1130 Berlin Regierungspressekonferenz

HAUPTSTRÄNGE - Lage am Flughafen in Kabul und in der Stadt - Rückholaktion der Bundeswehr für Deutsche und afghanische Ortskräfte - Debatte über Schuldzuweisungen angesichts des schnellen Erfolgs der Taliban - Diskussion über mögliche neue Flüchtlingsbewegungen

