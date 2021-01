Zum Thema «Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden» berichtet dpa wie folgt

WASHINGTON: Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden

Zweieinhalb Monate nach der Präsidentenwahl leistet Joe Biden seinen Amtseid ab. Der abgewählte Präsident Donald Trump hat angekündigt, als erster scheidender Amtsinhaber seit 1869 nicht an der Zeremonie vor dem Kapitol in Washington teilzunehmen (alle Zeiten MEZ). + 1400: Donald Trump und First Lady Melania Trump verlassen das Weiße Haus. Sie fliegen mit dem Präsidenten-Hubschrauber Marine One zum Militärflughafen Andrews, wo eine Abschiedszeremonie stattfindet. Danach reisen sie mit dem Regierungsflugzeug Air Force One nach Palm Beach (Florida). + 1445: Biden, die künftige First Lady Jill Biden, die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris und der künftige Second Gentleman Douglas Emhoff nehmen an einem Gottesdienst in der Matthäuskathedrale in Washington teil. + 1630: Ankunft von Biden und Harris mit ihren Ehepartnern an der Ostseite des Kapitols. + 1715: Biden und Harris sowie ihre Ehepartner nehmen an der Vereidigungszeremonie an der Westseite des Kapitols teil. Der scheidende Vizepräsident Mike Pence und die scheidende Second Lady Karen Pence wollen den Feierlichkeiten beiwohnen. Sie werden unter anderem online unter https://BidenInaaugural.org/watch gestreamt. + 1800 Uhr MEZ: Biden wird zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt. Harris legt - als erste Schwarze - ihren Amtseid als Vizepräsidentin ab. Üblicherweise erfolgt zunächst die Vereidigung des Stellvertreters. Anschließend hält Biden seine Antrittsrede. Bei den damaligen Amtsantritten von Barack Obama (2009) und Trump (2017) dauerten die Ansprachen jeweils rund 20 Minuten. + 1940: Der neue Präsident und die neue Vizepräsidentin inspizieren Einheiten des US-Militärs bei einem Parademarsch an der Ostseite des Kapitols. + 2025: Biden, Harris und ihre Ehepartner nehmen an einer Kranzniederlegung am Grab des Unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof in Arlington teil. Dabei sollen auch die früheren Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton anwesend sein. + 2115: Biden, Harris und ihre Ehepartner erhalten eine Präsidenteneskorte ins Weiße Haus. + 2315: Präsident Biden unterzeichnet erste Anordnungen. Biden hat an seinem ersten Tag im Amt unter anderem eine Rückkehr der USA ins Pariser Klimaschutzabkommen und Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie versprochen. + 2345 Präsident Biden vereidigt von ihm ernannte Mitarbeiter bei einer Online-Zeremonie. + 0100 (Donnerstag): Die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, gibt ihr erstes Presse-Briefing. + 0230 (Donnerstag): Rund 90-minütige Feier mit Konzertprogramm, bei dem unter anderem Bruce Springsteen, Justin Timberlake und John Legend für Auftritte zugeschaltet werden. Moderiert wird das Event von Hollywood-Star Tom Hanks. + 0248 (Donnerstag): Biden, Harris und ihre Ehepartner nehmen an der Feier teil. Der Präsident und die Vizepräsidenten halten Ansprachen. + 0355 (Donnerstag): Präsident Biden und die First Lady Jill Biden erscheinen auf dem Balkon des Blauen Raumes im Weißen Haus.

