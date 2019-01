Von: Redaktion DER FARANG | 21.01.19

LAMPANG: Tierärzte haben erfolgreich einen fünf Kilogramm schweren Krebstumor aus dem Darm eines Elefanten entfernt und später eine intravenöse Chemotherapie angewendet, bis das Tier von Krebs befreit war.

Dies sei der weltweit erste Fall einer erfolgreichen Krebsbehandlung eines Elefanten gewesen, sagte Sarun Chansitthivech, Manager des Elephant Conservation Centre Lampang-Krabi des National Elephant Institute. Das weibliche Tier habe die Operation und Nachbehandlung aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den Veterinärmedizinischen Fakultäten der Universitäten Kasetsart, Chiang Mai und Chulalongkorn gut überstanden.

Die 30-jährige „Thongdee“ war sehr schwach und dünn, als sie Anfang letzten Jahres zum ersten Mal in das Elefanten-Krankenhaus in der nördlichen Provinz Lampang gebracht wurde. Mit der Ausrüstung, die von verschiedenen veterinärmedizinischen Fakultäten geschickt wurde, fanden die Tierärzte im Dickdarm von „Thongdee“ einen großen Tumor, der schließlich als Krebs diagnostiziert wurde. Sarun fügte hinzu, dass die Tierärzte, als sie zum ersten Mal eine intravenöse Chemotherapie anwendeten, befürchteten, dass „Thongdee“ unter ernsthaften Nebenwirkungen leiden könnte. Doch sie fraß und entleerte den Darm wie üblich. „Thongdee“ wird weiter in Lampang bleiben und von Tierärzten betreut werden.