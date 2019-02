Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.19

BANGKOK: Laut einer von der Kasikorn Bank veröffentlichten Prognose sollen bis zu 325.000 chinesische Reisende das Königreich zum chinesischen Neujahr besuchen, um das Jahr des Schweins zu feiern.

Die beiden internationalen Flughäfen Bangkoks, Suvarnabhumi und Don Mueang, erwarten 13.330 Flüge, gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von 6,4 Prozent. Der Direktor von Aeronautical Radio Somnuk Rongthong sagte, die Fluglotsen seien in Alarmbereitschaft versetzt worden, um den Luftraum sicher zu überwachen. Vom 4. bis 10. Februar solle es im Luftverkehr nicht zu Verzögerungen kommen. Nach Angaben der Airport Authority of Thailand (AoT) sind seit Ende Dezember täglich mindestens 10.000 chinesische Touristen auf Suvarnabhumi eingetroffen. Für die nächsten Tage rechnet die AoT mit durchschnittlich 200.000 Ankünften pro Tag – aus allen Nationen. Die Tage zum chinesischen Neujahrsfest werden in der Volksrepublik als Goldene Woche bezeichnet.